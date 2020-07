Hombre se reencuentra con su familia después de casi 30 años perdido

Ciudad de México.- Adán Tolentino, un joven que se extravió hace casi 30 años cuando era un niño, pudo reencontrarse con su familia este 2020. A continuación te presentamos su historia.

Después de perderse en la Central de Abastos cuando tenía 6 años, Adán Tolentino pudo reencontrarse con su familia en Toluca, Estado de México.

El pasado 29 de junio, Tolentino conquistó a las redes sociales luego de que se diera a conocer que este joven recuperó a su familia. Esta lo buscó durante una larga temporada y finalmente dio con su paradero gracias a la ayuda de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem).

Tras pasar un par de años en Poza Rica, Veracruz, y no dejar de lado el recuerdo de su familia, la esposa de Tolentino lo convenció de enviar una solicitud a la Comisión para dar con la ubicación de su familia, y así fue como este joven pudo enterarse de que habían hallado a su hermana.

“Me dijeron “ya encontramos a tu familia” y yo dije “¿pues cómo la van a encontrar”. Yo me puse a llorar, estoy bien agradecido, sentí ahora sí que volví a nacer, es una alegría muy grande” narró Tolentino sobre lo sucedido.

A inicios de la década de 1990, Adán acompañó a su padre a la Central de Abastos para trabajar. Una vez allí lo perdió de vista y por ello comenzó a caminar sin rumbo hasta encontrarse con otros niños. Al no encontrar a su papá, Tolentino empezó a vender chicles y tiempo después fue ayudado por una familia de Veracruz que lo apoyó con su educación básica.

Por casi 30 años este joven residió en esta entidad y conoció a quien en la actualidad es su esposa. El pasado 10 de junio se puso en contacto con la Cobupem que logró unir a Adán con su familia biológica.

“A una de mis hermanas le mandan un mensaje y le dicen que encontraron a mi hermano, que si podíamos identificar la foto que habían mandado, conocimiento así de él no teníamos mucho, mi hermana me mandó la foto, lo vi y pues sí me llegó la impresión y me puse a llorar demasiado”, explicó Lucía Pereira Juárez.

Cuando se estableció el punto de encuentro, Adán emprendió un viaje desde Lolotla, Hidalgo, donde vive en la actualidad, y en las instalaciones de la Comisión protagonizó un conmovedor reencuentro.

Por otra parte cabe recordar que “la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México no ha detenido las acciones para localizar a quienes han sido reportados como desaparecidos durante la emergencia sanitaria por COVID-19″ de acuerdo a lo dicho en un comunicado.

Si requieres su apoyo puedes llamar a los números 00-216-0361 y 800-509-0927, o comunicarte con ella a través de sus redes sociales.

Con información de Noticieros Televisa.