Burlan vigilancia y colocan falsos avisos en Hospital General de Guaymas.

Guaymas, Sonora.- Este día aparecieron algunos avisos en el área de urgencias del Hospital General de Guaymas, donde se avisaba al público que ya no se estaba brindando atención, que estaban saturados de pacientes y que incluso no se estaban recibiendo ambulancias, situación que fue desmentida por la Secretaría de Salud.

Personas desconocidas pegaron estos falsos avisos, donde se leía: “No hay consultas, no hay más espacios para pacientes, no estamos recibiendo ambulancias, no estamos atendiendo urgencias”.

La Secretaría de Salud aclara que la atención sigue abierta, que en ningún momento se ha suspendido y que trabajan con grandes esfuerzos para servir a la comunidad.

Reprobaron este tipo de acciones que solo llevan a generar alarma entre la población.