Crédito de 1,300 mdp será utilizado en acciones a favor de la gente.

Hermosillo, Sonora.- Los 520 millones de pesos autorizados por diputados del Congreso del Estado para hacer frente a la contingencia del Covid-19 están estrictamente etiquetados para infraestructura y equipamiento en materia de salud por normatividad federal, explicó Raúl Navarro Gallegos, al informar que no se han ejercido toda vez que forman parte de la línea de crédito autorizada por ese poder, misma que no ha sido ejecutada.

El secretario de Hacienda especificó que la línea de crédito por mil 300 millones de pesos autorizada por el Congreso del Estado en diciembre de 2019, de los cuales se etiquetaron esos 520 millones de pesos para la contingencia, no se han recibido.

“El financiamiento aprobado por el Congreso del Estado del cual se especificó que hasta 520 millones deberán ser destinados para la atención de salud, aún no se ha ejercido, no se ha dispuesto ni un solo peso de ese crédito, no se ha utilizado, está contratado recientemente, se registró ante el Registro Público de Obligaciones ante la Secretaría de Hacienda para poder llevar a cabo los contratos bancarios correspondientes”, declaró.

Durante la comparecencia en línea ante los integrantes de la Comisión Especial Covid, el funcionario declaró que los créditos a largo plazo son destinados para rubros específicos y no pueden ser utilizados para otro fin distinto al que prevé la ley.

“Tienen que ser para infraestructura y equipamiento, platiqué el día de ayer con el secretario de Sidur (Ricardo Martínez Terrazas) y la dependencia trae etiquetados 252 millones de pesos que están enfocados a obras que están en el presupuesto de salud, él tiene el detalle de las obras que son, y tiene 200 millones del nuevo Hospital General, que van a ser aplicados en ese hospital, son los primeros que yo identifico de esos 520 millones de pesos”, declaró.

Raúl Navarro Gallegos expuso, además, las estrategias de finanzas públicas que se han implementado en el Gobierno del Estado para la atención de la Emergencia Sanitaria por la pandemia del Covid-19, como el ahorro de 640 millones de pesos de recursos presupuestales y la aplicación de 311 millones de pesos a la atención de la contingencia con recursos provenientes de los ingresos por la venta del Estadio Héctor Espino.

Destacó que la Secretaría de Hacienda implementó medidas presupuestales como reducir el 70 por ciento el presupuesto de gasto de operación no comprometido por dependencias estatales, de abril a diciembre de este año, equivalente a un monto de 371 millones de pesos.

Se ajustó el presupuesto de operación de organismos estatales también en 70 por ciento de abril a diciembre, equivalente a un monto de 269 millones de pesos.

Acompañado del Tesorero General del Estado, Daniel Galindo Ruiz, el secretario de Hacienda aclaró que al realizar estos ajustes no se afectaron los presupuestos de salud, seguridad pública, de los poderes Legislativo y Judicial, organismos autónomos, ni de servicios personales.

Con estas medidas, dijo, se formó un paquete de aproximadamente 950 millones de pesos, que a la fecha han sido liberados los siguientes montos de recursos para la atención de la emergencia, no solo en materia de salud, sino también en otros sectores que se han visto afectados por la pandemia.

Explicó que al sector salud se le han liberado 950 millones de pesos para la pandemia, donde uno de los principales gastos de inversión son ventiladores y equipamiento para hospitales, por 320 millones de pesos; en servicios personales (personal adicional), 50 millones de pesos y, por devengar, en lo que resta de este ejercicio faltan, dijo, 200 millones de pesos; es decir, se destinará un total de 250 millones de pesos en médicos, enfermeras y personal de apoyo, todos ellos contratados por la Secretaría de Salud.

En medicamento, material de curación, protección y sanitización, se han etiquetado 360 millones de pesos; al Isssteson, dijo, se han dirigido 20 millones de pesos, para dar un total de 950 millones de pesos. Asimismo, para otorgar los microcréditos, se han liberado fondos por 110 millones de pesos; y para apoyos alimentarios 51 millones de pesos a y través de Sedesson (21 mdp) y DIF Sonora (30 mdp).

Por otra parte, en virtud de la caída de ingresos observada en los organismos operadores municipales del agua, a cargo de la Comisión Estatal del Agua (CEA), se ha requerido canalizar subsidios adicionales por 20 millones de pesos, derivado de la baja recaudación, que por las condiciones de la emergencia no se han recuperado, y para no afectar a la población con sistema de cobranza y otras medidas.

Para garantizar el regreso a clases bajo condiciones de higiene y protección a los estudiantes, en el sector educativo se proyecta aplicar un recurso que se irá liberando gradualmente; y, para la Secretaría de Seguridad Pública, dijo, se ampliaron 27 millones de pesos.

“La pandemia ha originado afectaciones por un monto total de mil 212 millones de pesos, de ese monto, 311 tienen el origen en el ingreso de la venta del Estadio Héctor Espino y los 901 restantes han sido aplicados también con recursos propios del estado, tras las reasignaciones presupuestales mencionadas”, reiteró.

Recalcó que a más tardar el 30 de julio, presentarán ante el Congreso del Estado el informe del segundo trimestre de las finanzas públicas que guarda la administración pública estatal.