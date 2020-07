Es ‘muchísima’ la inversión federal en Sonora, asegura AMLO.

Ciudad de México.- Como “muchísima” calificó el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, la inversión federal que se aplica en el Estado de Sonora, de lo cual informará directamente a los sonorenses en su próxima visita al municipio de Cajeme, donde además se tratará el tema de seguridad.

El mandatario mexicano expuso que “ahora que voy a Sonora voy a informar, en Cajeme, sobre toda la inversión federal en Sonora, que es muchísima, a la gente de manera directa; ya sea crédito, en apoyo a personas mayores, becas, personas con discapacidad”.

Fue claro al señalar que la Federación entrega puntualmente las participaciones a cada Estado y municipios, no es cierto que se incumpla con este compromiso.

Dijo que “hay gobiernos locales que le echan la culpa a la Federación de que no pueden hacer obras o resolver demandas de la gente porque no se les entregan recursos, y eso no es cierto”.

También el presidente López Obrador dijo que por causa d la pandemia la recaudación puede bajar fiscal este 2020, lo que conllevaría también a la reducción en algunos rubros del presupuesto del año entrante.

“Hay un compromiso del Gobierno Federal para que las aportaciones de manera trimestral ahora se hagan mensual, no es un tema de voluntad, es por ley, no se han dejado de entregar las participaciones”, aseguró.