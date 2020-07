(Video) Jóvenes golpean a mujer embarazada y patean a su pequeña hija

Estados Unidos.- En Illinois, un grupo de adolescentes atacaron a una madre embarazada e incluso golpearon a su bebé durante una pelea que quedó grabada en un video.

El video muestra a dos mujeres jóvenes golpeando a la mujer embarazada mientras estaba en compañía de su hija al exterior de una casa en Brooklyn.

Una tercera chica fue quien grabó el ataque, mientras que las otras dos jalan del cabello a la madre y la empujan al suelo, momentos después, un joven corre y decide patear a su hija en la cabeza.

Mientras la madre intentaba defenderse, el mismo joven pisoteó su cabeza.

La policía del lugar atendió el reporte de un altercado y la víctima pudo identificar a sus atacantes, por lo que ya se realiza la investigación correspondiente.

#Breaking: Video has emerged showing four teenagers attack a 'pregnant' woman and kick her young daughter in the head.

— Oigetit Breaking News (@OigetitBreaking) July 14, 2020