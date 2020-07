Hartos vecinos del Fracc. ‘Pradera Dorada’ por falta de agua

Guaymas, Sonora.- Desde hace diez días los residentes del fraccionamiento Pradera Dorada, localizado en el sector Guaymas Norte, lo único que han recibido puntualmente de la Comisión Estatal del Agua (CEA) es el recibo mensual de “consumo”, pero las tuberías están secas, y todavía las cuadrillas llegan a cortar el “servicio”.

La situación es desesperante, según plantean familias de ese sector, ponen las quejas de manera repetitiva y no les hacen caso, nadie los atiende, están sin una gota del vital líquido en sus depósitos.

“Así no se puede vivir, nos piden que nos quedemos en casa, que no salgamos a menos de que sea indispensable, que nos bañemos, mantengamos todo aseado y desinfectado, pero sin agua no se puede”, nos dice una de las vecinas.

Aseguran que van numerosos reportes que ponen ante la CEA y hasta ahora nadie los ha atendido, siguen secas las tuberías.

“Estamos sin agua, qué va a pasar, tenemos niños y más que nada por la situación que estamos pasando se ocupa para desinfectar, limpiar baños, pisos etc… es molesto pasar por esto y más que nada triste para los que

no tenemos ni una gota de agua, no se me hace justo estar pagando el agua para que no manden”, nos escribe otra residente del lugar.