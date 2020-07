Por responsabilidad y amor a su familia, se aísla en Hotel Covid de Salud Sonora

Hermosillo, Sonora.- Ver la cantidad de pacientes que llegan a los hospitales, así como las muertes que se presentan por Covid-19 en Sonora es lo más fuerte que le ha tocado vivir durante esta contingencia por la pandemia, compartió Alejandro González Márquez.

El paramédico del Centro Regulador de Urgencias Médicas CRUM Sonora, narró cómo la contingencia por el Coronavirus no se compara a un incendio que haya atendido cuando era bombero, pues el número de víctimas por el virus lo supera en magnitud.

‘’Como bombero sabemos que todos los accidentes que pudimos haber atendido, la mayoría tienen una causa y lo puedes controlar hasta cierto punto y en mi experiencia como bombero no tuve un incidente de tal magnitud de víctimas como lo es actualmente la pandemia’’, expresó.

González Márquez se encuentra aislado desde hace un mes de su familia en el Hotel Covid de Hermosillo, ya que su pareja tiene siete meses de embarazo y no quiere exponerla a un posible contagio que pudiera haber.

‘’Cuando nos comentaron que estaba esta oportunidad de aislarnos fue inmediata la decisión, al cabo de una semana después del primer servicio que tuve de paciente Covid, fue cuando tomé la decisión de aislarme. Hablo con mi pareja todos los días por mensaje, videollamada, le digo lo que siento de no estar con ella más que nada es la desesperación de no poder estar ahí, como en cualquier embarazo hay días buenos y malos y no he podido estar ahí’’, declaró.

El joven de 22 años compartió cómo en sus servicios diarios al ir por pacientes a sus casas ve reflejados en sus miradas el miedo que sienten al verlos vestidos con su equipo de protección y no saber quién los está atendiendo.

‘’Hay gente que si sigue indicaciones y por una u otra razón se contagia y llegan a un estado crítico lo que vemos en ellos es cien por ciento miedo de no saber quién te está atendiendo, vernos cómo llegamos con el equipo de protección, lo que vemos es mucho miedo’’, dijo.

Alejandro agradeció al personal del Hotel Covid donde se aloja, quienes comentó han sido muy amables con él y sus compañeros y que el contar con un techo donde vivir, con sus servicios y alimentos le da tranquilidad y seguridad de que al llegar de trabajar no le faltará nada.

‘’Aquí en el hotel todos son muy amables, con la mejor disposición, tratan de que nunca te falte nada, es un descanso llegar a un lugar a donde sabes que estás seguro y que no te va a faltar nada, es una preocupación menos’’, culminó.