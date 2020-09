Hasta tres ‘retenes de cobro’ para cruzar territorio yaqui

Vícam, Comisaría de Guaymas, Sonora.- Bajo el argumento de que la carretera internacional es de su propiedad, porque cruza por su territorio, integrantes de la Tribu Yaqui mantienen hasta tres retenes, donde exigen el pago de entre 50 y 150 pesos por el cruce, de acuerdo con la unidad de que se trate.

Pero este cobro se realiza bajo amenazas de agresión física para sus conductores o las unidades que utilizan, como ya ha sucedido en múltiples ocasiones.

Refieren los afectados que no es posible que sucedan estas cosas en el país, “no puede haber un Estado dentro de otro, la ley es la ley, pareja para todos, y aquí además de violar el derecho de los viajeros, las autoridades permiten una velada amenaza de agresión, que en ocasiones hasta se consuma”, dijo Pablo Manuel Garatuza, de Tijuana.

Como este sentir, numerosos viajeros muestran su reclamo a las autoridades por no intervenir para hacer valer la ley.

Hilario Valenzuela, operador de tráiler que procedente de la ciudad de Aguascalientes, manifiesta que “si los yaquis tienen razón de que no se les ha hecho justicia, que no les han pagado los derechos de paso por su territorio, pues que el Gobierno resuelva el caso, pero ya, y que no estén afectando a terceros”.

Los citados retenes se ubican dos en Vícam y uno más a la altura del entronque con el camino que conduce a Pótam.