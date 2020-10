Denuncian a cirujano que violó a paciente al inyectarle anestesia

Ya no puedo dormir, me siento muy incómoda y mi vida ha cambiado completamente, narró la víctima

“Ya no puedo dormir, todos los días se me va el sueño, me siento muy incómoda y mi vida ha cambiado completamente, sólo pido justicia”, dijo Rebeca –nombre ficticio– tras narrar la forma en que un supuesto médico cometió el delito de violación sexual en su contra, cuando la preparaba para una cirugía.

La víctima acudió a las instalaciones de El Diario el pasado miércoles y dijo que apenas el 16 de agosto acudió al Consultorio “LLL” de la calle Gregorio M. Solís 243 frente al Parque Borunda para practicarse una cirugía estética ambulatoria.

“El doctor (Gerardo H. O.) me dio unas pastillas para dormir como forma de anestesia para preparar la intervención que realizaría y yo con confianza me las tomé”, dijo.

Dijo que en un estado somnoliento el médico comenzó a hacerle tocamientos en sus partes íntimas en la creencia de que estaba dormida.

Rebeca comentó que aunque estaba aletargada tenía conocimiento de lo que estaba ocurriendo, pero de alguna manera se encontraba entumecida y no pudo reaccionar ante la agresión, que posteriormente se consumó en una violación sexual.

Dijo que el suceso ocurrió dentro del consultorio en mención, donde había dispuesto de una hora y media que duraría la cirugía estética, pero en cambio fue agredida por el médico, al cual había ofrecido su confianza.

Luego de comprender lo que había pasado, la mujer buscó asesoría en una asociación civil, donde encontró acompañamiento para interponer su denuncia ante la Fiscalía Especializada de la Mujer, el 20 de agosto del año en curso, que quedó bajo el expediente 37-20-26133.

“Me hice todo tipo de pruebas para descartar que haya contraído una infección o enfermedad venérea”, dijo la víctima al solicitar que el caso se hiciera público, en la creencia de que existieran más víctimas del galeno y motivada para que se le haga justicia pronta y el asunto trascienda, según dijo.

Rebeca comentó que actualmente recibe terapias psicológicas para mantener regulado su estado emocional, ya que se siente “muy incómoda por lo sucedido”, aseguró.

La Fiscalía Especializada de la Mujer confirmó que el incidente fue investigado y el expediente judicializado, donde se busca la comparecencia del supuesto médico identificado como Gerardo H.O., quien es cirujano plástico.

El Diario buscó ayer al referido doctor en el consultorio donde presuntamente ocurrieron los hechos como una manera de ofrecer el derecho de réplica a los señalamientos, pero personal de la clínica informó a través de un intercomunicador electrónico que no se encontraba.