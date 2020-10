Sujetos armados despojan de vehículo a familia estadounidense en Puerto Peñasco.

*El relato fue publicado en redes sociales por la madre de familia

Puerto Peñasco, Sonora.- Denuncian en redes sociales que un grupo de hombres armados interceptaron a una familia originaria de los Estados Unidos que viajaba hacia Puerto Peñasco sobre la carretera Puerto Peñasco – Puerto Lobos, despojándolos de su vehículo y batanga con motocicletas.

En el vehículo viajaba una familia integrada los padres y dos hijas menores de edad, quienes posterior al despojo lograron ponerse a salvo gracias a la intervención de personal de una mina que viajaba en ese momento por el lugar.

Los hechos, según el relato hecho por los afectados, ocurrieron la tarde de ayer martes, 6 de octubre, mientras que la publicación fue dada a conocer la madrugada de hoy, 7 de octubre.

En el relato de los hechos, publicado en su cuenta de Facebook, la esposa señala lo siguiente:

EL RELATO

“Después de tener un tiempo para ordenar mis pensamientos, decidí publicar mi historia aquí. Esta noche, mientras mi esposo, yo y nuestras dos hijas más pequeñas nos dirigíamos a México, mi familia fue asaltada en el camino. Por lo que podemos deducir, debió haber alguien esperando al costado de la carretera buscando la oportunidad perfecta.

Habíamos estado viajando en nuestra Toyota Tundra TRD PRO 2017 junto con nuestro remolque de eje tándem de 20 pies que llevaba 3 quads, una motocicleta de mi esposo, todas nuestras hieleras, así como nuestro equipaje y comida para varios días. Alrededor de las 6:00 pm, un sedán gris se detuvo junto a la puerta del lado del conductor, sacó un AK-47 y lo apuntó directamente a mi esposo. Se le ordenó que se detuviera o le dispararan. Inmediatamente mi esposo se detuvo y se le ordenó salir del auto con una ametralladora todavía apuntando a su rostro. Cuando salió del auto, un miembro del cartel, también conocido como narcotraficante, comenzó a entrar al auto con nuestras hijas y yo todavía adentro. Al reconocer que el miembro del cártel se iba a ir con su familia todavía adentro, Mason le suplicó al hombre que dejara salir a su familia. En cuestión de segundos, todos tomamos una decisión rápida y salimos del auto inmediatamente. De hecho, fue tan inmediato que mientras el auto se alejaba, todas las puertas seguían abiertas.

Justo antes de que el miembro del cartel se fuera, nos ordenó a mi esposo Mason y a mí que le entregáramos nuestros teléfonos y nos alejamos sin dudarlo. Mientras estábamos parados en medio de la autopista, todos estábamos en shock. Me tomó un segundo procesar lo que acababa de suceder antes de que el temor de que todavía pudiéramos estar en peligro inminente me golpeó con toda su fuerza.

Rápidamente agarré a mis dos hijas y las llevé a un campo cercano. Mi hija menor, Claira, no tenía zapatos mientras corríamos entre abrojos y arbustos altos. Mientras tanto, Mason volvió corriendo a la carretera para tratar de llamar a alguien. Después de unos minutos, una camioneta de una mina cercana se detuvo para ver qué pasaba. Como Mason habla español, pudo transmitir la historia de lo que acababa de suceder. Los mineros hicieron que nuestra familia cargara rápidamente su camioneta y nos llevaron por un camino de tierra lateral.

En este punto, ambas chicas estaban llorando mientras una de ellas comenzaba a hiperventilar. Como no hablo ni entiendo un español perfecto, no entendía con quién estábamos ni adónde íbamos. Por unos segundos, pensé que esto también podría ser parte del cartel y querían a nuestra familia. Mason me aseguró rápidamente que estábamos a salvo. En 10 minutos llegamos a un puesto militar mexicano y nos escoltaban a través de la cerca de alambre de púas. Una vez más, Mason entregó las comunicaciones mientras yo llevaba a las chicas a un búnker. En este punto pudimos hacer algunas llamadas muy importantes.

Pude contactar a nuestros queridos amigos Aimee y Phil Lamoreaux, quienes rápidamente corrieron a la casa de mis vecinos, que es un agente activo de la CIA. Les di la información que necesitaban y nuestra ubicación actual. En unos momentos, estábamos hablando por teléfono con Washington y aquellos que podían ayudarnos. Se notificó al Consulado de los Estados Unidos y se nos dijo que la ayuda estaba en camino.

Después de aproximadamente 30 minutos en el puesto de avanzada, nuevamente abordamos otra camioneta minera que nos llevaría a Rocky Point a un lugar seguro. Debido a que la frontera cierra a las 8:00 PM, se nos informó que no podríamos llegar a casa esta noche. Nos dejaron en Las Palomas Resort donde entramos para ver si podíamos pasar la noche.Al entrar, nos dijeron que el complejo estaba al 100% de su capacidad y que no había habitaciones disponibles. Mientras regresábamos al vestíbulo, vimos a otra pareja que acababa de llegar para registrarse. Vieron nuestro estado desaliñado y nos preguntaron si estábamos bien. Les contamos nuestra historia y la situación en la que nos encontrábamos. Sin dudarlo, ambos decidieron que nos quedáramos con ellos esa noche. Son dueños de un piso de 3 habitaciones en el octavo piso y dijeron que tenían 2 camas adicionales. Bastaba mirar a nuestras hijas y sus rostros para saber que aceptaríamos con gusto y agradecimiento su oferta.

Ahora aquí estoy sentado en esta hermosa habitación prestada con ropa sucia, sin ninguna posesión con la que vinimos y más que agradecida por las bendiciones de este día. Mi familia está a salvo, nuestros hijos no fueron secuestrados, nuestras vidas se prolongaron y recuerdo una vez más que Dios vive y vela por cada uno de nosotros. Mañana llegará el consulado estadounidense y nos acompañará a casa después de que se abra la frontera.”

Gracias a todos por sus oraciones y preocupación.

Con mucho amor, Natalie y Mason

En los últimos meses se ha recrudecido la violencia causada por miembros de células rivales de a delincuencia organizada de la región, que se disputan la región, violencia que afecta sobre todo el área que comprende de Sonoyta hasta Santa Ana, principalmente en los municipios de Caborca y Pitiquito.