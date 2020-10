Bloquean Arroyos Cuates Palacio Municipal por adeudo de 2.8 millones y paralizan labores

Empalme, Sonora.- Un adeudo acumulado de dos millones 800 mil pesos, más 500 mil pesos por el servicio prestado en el valle, la cooperativa ‘Arroyos Cuates’ bloquearon Palacio Municipal y paralizaron el servicio de recolección de basura.

El adeudo del Ayuntamiento incluye 1.7 millones de pesos de la pasada administración que encabezó Carlos Gómez Cota, más 1.1 millones que se han acumulado en lo que ha transcurrido de la gestión de Francisco Genesta Sesma.

A eso se le suman 500 mil pesos por el servicio de recolección de basura que unidades de manera particular, asociado con algunos concesionarios, brindó el señor Ángel Mayorquín Carrillo en comunidades rurales.

En información que proporcionaron los manifestantes, de las 6 rutas que cubren los ‘Arroyos Cuates’ en el servicio de recolección de basura, 5 paralizaron totalmente las labores, y solo estaba en operación la ruta 6, que para mañana igual paraliza.

Los manifestantes se encuentran en Palacio Municipal en espera de sostener una reunión con el presidente municipal para negociar el adeudo, en el entendido que no van a reactivar labores ni se van a quitar de allí si no se les paga, si no todo, al menos la mayor parte del adeudo.

Y también que se haga el compromiso que no haya más atraso en el pago del servicio que se presta, porque en ocasiones pagan puntualmente dos o tres semanas, pero se atrasan dos más.