Piden a los sonorenses donar sangre de manera altruista

Hermosillo, Sonora.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora invita a la población a donar sangre de manera altruista, ya que es necesaria para realizar intervenciones quirúrgicas, sin necesidad de esperar a que los familiares de los pacientes consigan donantes.

El encargado del Banco de Sangre del Hospital General de Zona (HGZ) No. 2, en Hermosillo, Jesús Emmanuel Fernández Bravo, resaltó la importancia de fomentar la cultura de la donación altruista que no obedezca a una necesidad particular.

Al ingresar al nosocomio, los donadores deben pasar un filtro de sanidad, en el que se les toma la temperatura, se les aplica gel y se les realiza una encuesta sobre su estado de salud, para evitar cualquier posibilidad de admitir a personas con síntomas de COVID-19.

“Esa donación altruista nace de corazón, aquella persona que tiene la intención de donar acude en el momento que se encuentra en condiciones de hacerlo. El llamado es en general a la población, que se animen, hagan conciencia, que es una necesidad que tenemos”, expuso.

El médico recordó que dentro del Instituto, y en particular en el Banco de Sangre, menos del uno por ciento que se dona es de manera altruista o con la intención de ayudar a alguien más, sin ningún tipo de remuneración económica.

Fernández Bravo señaló que en diferentes plataformas se hacen llamados a recibir donaciones de sangre, pero solo son para pacientes que requieren de una cirugía o enfermedad crónica, por lo que se deja de lado el lado altruista para ayudar a otros.

Los donadores deben acudir con identificación oficial vigente, no presentar síntomas de tos, gripe, dolor de cabeza o estómago; además, no haber padecido epilepsia, hepatitis, sífilis, paludismo, cáncer, sida, o enfermedades severas del corazón.

Para donar las personas deben estar sanas, ser mayores de 18 años y menores de 65; no haberse hecho cirugías, tatuajes o perforaciones en menos de un año; no estar tomando medicamentos; pesar más de 50 kilos; acudir con ayuno mínimo de cuatro horas, y máximo de ocho; y evitar comer grasa, 24 horas antes de la donación.

“Existe una gran necesidad en cuanto a sangre y es un procedimiento que no es riesgoso para el donador, al contrario, generará muchos beneficios, principalmente para la persona enferma que la recibirá”, afirmó.

Resaltó que el IMSS cuenta con un espacio para donadores altruistas, aunque no están exentos de cumplir con todas las reglas, como valoración y posterior donación, todo dentro de las normativas que deben acatar.

Los horarios de atención para donadores de sangre son: de lunes a viernes, con dos turnos, el primero inicia a las 06:00 horas, y el segundo a las 12:30 horas.

El IMSS invita a donar sangre para salvar vidas. Para más información sobre esta acción altruista puede comunicarse al teléfono 800 222 26 68 o en el link: http://www.imss.gob.mx/bancodesangre