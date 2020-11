VIDEO: Médico tropieza y deja caer el corazón que rescataron del helicóptero que se estrelló.

California.- Un grave incidente se reportó en el helipuerto del Hospital Keck de la USC en California, luego de que un órgano casi no llegará a su destino.

Los hechos se dieron el viernes, luego de que un helicóptero que trasladaba un corazón se estrelló cuando se disponía a aterrizar en el centro médico.

Asimismo, la tripulación logró rescatar el órgano el cual fue entregado a un médico para llevarlo inmediatamente a cirugía.

JUST IN: A helicopter transporting a donor heart from San Diego's Sharp Grossmont Hospital crashed Friday afternoon on the Keck Hospital of USC helipad. https://t.co/EV1BUvxLiQ pic.twitter.com/7i1EQP4yDb

Sin embargo, el doctor tropezó con una placa de metal y dejó caer al suelo el contenedor en donde se estaba el corazón donado.

Al percatarse del incidente, testigos se acercaron para auxiliar y salvar el órgano que sería trasplantado.

Por su parte, momentos después miembros del hospital pudieron confirmar que el corazón llegó sano y el paciente ya se encontraba en cirugía para recibir el órgano.

Cabe destacar que la tripulación logró salir del helicóptero pero fue el piloto quien sufrió heridas leves en el accidente.

no effin way 😂😭😂 heart survives a crash and they hand it to the clumsiest medic in Los Angeles WHOOPS butterfingers oh goodness pic.twitter.com/GVcSIrNdsY

— Expert Voices PhD 🦌 Lodge Group Official (@wash_cloth) November 8, 2020