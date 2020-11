Llama al ISSSTESON a pagar ahorros a ex trabajadores del Estado

Hermosillo, Sonora.- Ante la falta de pago de parte del ISSSTESON a ex trabajadores y trabajadoras por concepto de indemnización global, el diputado Rodolfo Lizárraga Arellano presentó una iniciativa ante el Congreso del Estado.

En la sesión de ayer martes, el legislador por el Partido del Trabajo (PT) señaló que no existe un término establecido en la Ley del Instituto para cumplir con la entrega de estos ahorros a las y los ex trabajadores, a quienes solo se les dan largas.

El diputado Lizárraga mencionó que el hecho que en la Ley no haya quedado plasmado un plazo para hacer entrega de este concepto es inadmisible, pero además dijo, que se trata de una omisión legislativa, pues el legislador al momento de redactar la norma jurídica no estableció el término de entrega de la indemnización global.

“El Partido del Trabajo está con las y los trabajadores. Reprobamos que los directivos del ISSSTESON, sean unos abusivos en el trato que les dan a los y las ex trabajadoras, les pedimos enérgicamente desde esta tribuna que cambien su actuar, no es dinero de ustedes es de ellas y ellos, entréguenselos rápido como debe de ser”, comentó.

Además, el diputado por el Distrito XIII, consideró que las autoridades al no entregar la indemnización global violan el derecho de petición de las y los ex trabajadores, consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Por esta razón, Lizárraga Arellano propuso modificar el artículo 89, para que en un lapso no mayor a 20 días a partir de recibida la solicitud, se les sean entregados estos ahorros a los ex servidores.

“Varios ex trabajadores del servicio público se me han acercado en Guaymas, para que los ayude en este tema, pues no tienen dinero para abogados y se encuentran desesperados por el trato indiferente del Instituto. Acceder a este dinero para el ex trabajador o ex trabajadora que así lo quiere es un calvario una vez que es solicitado”, afirmó.

Esta propuesta fue recibida por el Congreso del Estado y turnada a la Comisión de Asuntos del Trabajo y Salud, de forma unida, para su análisis y discusión.