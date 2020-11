Alerta sobre nuevo método de secuestro en México.

Saltillo, Coahuila.- Una joven de Saltillo narró a través de su cuenta de Facebook el calvario que vivió cuando sujetos desconocidos intentaron privarla de su libertad.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día en una tienda de conveniencia ubicada en la colonia Lomas de Lourdes cuando la joven se disponía a realizar un depósito y vio antes de ingresar al establecimiento un automóvil gris, estacionado fuera del lugar, y dentro, varios sujetos que le hacían señas, pero como no los conocía, decidió ignorarlos.

«Entré al OXXO y me di cuenta que uno de ellos entró atrás de mí. Al llegar a la caja, el tipo se me pegó por completo, volteo a verlo y me sonríe como si lo conociera. Lo que hice fue alejarme de él y salirme, mi error, pues se fue atrás de mí y afuera me tomó del brazo y me dijo ‘Ya no compraste nada, chiflada, ya vámonos»

La joven cuenta en su publicación el terror que sintió pues no conocía al hombre y temía lo peor. Con el valor que logró reunir, lo aventó y le gritó que se alejara.

Las piernas de Verónica no respondieron, el sujeto le repetía una y otra vez que se encontraba borracha y que necesitaba irse con él.

Luego del forcejeo, la joven pudo salvarse gracias a la intervención de uno de sus vecinos, ya que sus perros lo alertaron de la situación. Sin embargo, el presunto secuestrador llamó a su acompañante quien se acercó con el automóvil.

«Ándale, ya viste el circo que armas», le gritaba.

Afortunadamente más vecinos se percataron de los hechos pues enseguida abordó a la zona una patrulla que logró disuadir a los sujetos y huyeron rápidamente.

«Yo no podía hablar, sólo lloraba y pensaba en tantas cosas. Cómo iba a dejar a mi mamá sola, dónde me hubieran encontrado, quizás ni me encontrarían», escribió Verónica ER en su post de Facebook, en la que a través de comentarios más mujeres externaron su preocupación y se solidarizaron con la situación.

Cálmate, mi amor: un nuevo ‘modus operandi’ entre secuestradores de mujeres

Conocido en la red como «Cálmate, mi amor», se trata de una táctica por medio de la cual el delincuente finge ser pareja de su víctima, de modo que cuando ésta pide ayuda, la gente no reacciona al considerar que se trata de un pleito de pareja, ya que el secuestrador lanza expresiones como «Estás haciendo un drama» o «Qué vergüenza, todos nos están viendo».