"Canelo" paga la operación y tratamiento para que niña pueda volver a caminar.

En redes sociales llamó la atención un video publicado por el portal de noticias deportivas Gancho al Hígado, en el cual una niña de nombre Adamary Guadalupe Sánchez le habla a Saúl “El Canelo” Álvares, reconocido boxeador mexicano, para pedirle unos guantes firmados por él con tal de poder rifarlos, con su permiso, y así poder obtener el dinero suficiente para pagar las operaciones y tratamientos necesario para poder caminar.

“Te iba a decir que si usted me daba permiso de que mis papás me compren unos guantes y yo poder rifarlos, que usted me los firme y yo poder rifarlos en mi nombre” “para yo poder pagar mis terapias que salen muy caras y comprar unas cosas que necesito para poder caminar” fueron las palabras de Lupita, como le dicen de cariño.

En el video de Gancho al Hígado se resalta que la respuesta de Saúl Álvarez fue pronta, y que en menos de 24 horas ya se estaba contactando con la familia de Adamary para poder pagar directamente las operaciones y terapias que la niña necesitaba para poder caminar.

En la narración del acto se escucha la voz del “Canelo” mientras dice: “dile que con mucho gusto, que con todo mi corazón que es un sí rotundo, dile que no tiene que firmar nada, que me diga cuánto necesita para sus terapias, yo se las doy, por favor” en respuesta a la solicitud de la familia.

En el canal de YouTube administrado por la familia de Lupita, se publicó el pasado 3 de agosto un video en el que aparecen la misma Adamary y Saúl Álvarez conversando. Durante su conversación el pugilista le obsequia una gorra firmada a la infante además de que le promete también unos guantes firmados. La niña le comenta además que se empeñará en sus terapias para volverse boxeadora algún día. Según ella y su familia, no se han perdido ninguna de las peleas televisadas del atleta mexicano.

En otro video, Adamary dedica algunas palabras de agradecimiento al Canelo: “Hola Saúl, muchas gracias por el dinero que me mandaste para mi operación y para mis cosas que necesito, ojalá pueda ir a Guadalajara ya que me terminen de operar para ir a verte y darte un abrazo. Si antes era tu fan, ahora eres mi ángel de la guarda”.

La niña proveniente de Durango viajó hasta Guadalajara para poder conocer a su ídolo tapatío. Durante su encuentro, la niña también le contó que una de sus motivaciones para aprender boxeo es porque a veces la molestan sus compañeros de la escuela. Ante esto, Saúl Álvarez le responde: “No les hagas caso. Yo te voy a enseñar para que no te molesten”.

Incluso tuvo tiempo para poder mostrarle a Saúl sus avances en la terapia. Casi para finalizar el video, la infante toma su andadera y da una corta demostración de cómo camina ahora con ayuda del aparato. El boxeador la anima y le recomienda echarle muchas ganas en su rehabilitación para seguir mejorando.