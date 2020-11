Niño escapa de su casa por el estrés de tantas tareas

Tijuana BC.- Un menor de 12 años que cursa el primer año de primaria tomó la decisión de huir de su casa por el exceso de tareas.

Eduardo dejó una carta describiendo que estaba harto de tantas tareas.

Fue por medio de redes sociales que se difundió la noticia, la hermana del menor publicó en Facebook y rápidamente se hizo viral.

«Por favor ayúdenme a compartir mi hermano se salió de la casa hace 12 años.. no conoce nada.

Agarró su mochila y dejó una nota, no sabemos a qué hora se salió ni nada.. en la mañana al despertar nos dimos cuenta de que no estaba. Se llama Eduardo. Se fue de el Jibarito.. por favor compartan.. Puede estar por Salvatierra, Flores Magón, Loma Bonita etc, todo alrededor..

Comuníquense a estos números por favor si saben algo».

Tras pasar 8 horas, el menor fue localizado y llevado a su vivienda en la colonia el Jibarito, se encuentra sano y salvo con su familia.