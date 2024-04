Policías Estatales «siembran» arma de fuego a estudiantes de medicina

Tijuana, Baja California.- La tarde del martes, se hizo viral un video en donde se ve a agentes estatales deteniendo a tres estudiantes de medicina, dos hombres y una mujer.

Horas más tarde, el Gobierno del Estado a través de la Fiscalía, lanzó un comunicado en donde se justificaba la detención porque los jóvenes se dieron a la fuga cuando se les pidió detenerse tras una ‘investigación de rutina’, hasta ser detenidos y posteriormente se les encontró un revólver.

La tarde del miércoles, los tres estudiantes quedaron en libertad y sin ningún cargo en su contra, luego de que sus abogados lograran demostrar que la detención fue ilegal y el arma no pertenecía a ninguno de ellos. Así lo confirmó Daniel Espinoza a medios de comunicación, uno de los abogados encargado de la defensa de los jóvenes.

También en atención para medios de comunicación, Jaime Ramos Kelly, un reconocido médico de Tijuana y padre de una de las víctimas, reveló que gracias al trabajo de los abogados, se demostró que el arma les fue plantada a los jóvenes.

“Les plantaron un arma vieja, es un revolver, no tenía cartuchos, no había nada, fue una cosa grotesca”, comentó.

El médico dijo que el motivo de la persecución fue por la camioneta del año que conducía su hijo, quien junto a sus otros dos amigos, habían salido a comer.

“Para empezar, por qué iniciaron la persecución, no estaban investigando nada, solo vieron una camioneta 2024, yo se la obsequié a mi hijo para que fuera a la escuela”, dijo Ramos Kelly.

Luego, comentó lo que se ha ido mencionado en redes sociales tras el conocimiento del caso. Debido a la inseguridad que vive Tijuana, es lógico que civiles, especialmente en una situación económica alta, encuentren sospechoso e incluso sea producto de miedo, que una camioneta con vidrios polarizados, sin placas ni logotipos, manejada por sujetos con pasamontañas, les pidan que se detengan.

“Los empiezan a perseguir, pero mi hijo no se para porque el vehículo, es una camioneta vieja, sin placas, los tipos no tenían uniforme, con pasamontañas, no tenía ni una señal la camioneta de que fuera policía”, agregó Ramos Kelly.

El abogado Espinoza, comentó ayer tras la liberación de los jóvenes que se buscará una compensación económica y un castigo para los agentes involucrados, mientras que Ramos Kelly aseguró que irán a la Comisión Estatal de Derechos Humanos a presentar la denuncia.

Este caso sólo ha generado disgusto y más terror a los tijuanenses hablando de modo colectivo, con comentarios en redes sociales como «le tengo más miedo a los policías que a los malandros» y que los agentes estatales «siempre han trabajado así», cosa que Ramos Kelly también comentó.

Con información de: TjNoticias.info