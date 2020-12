Profesor mexicano trabajó corrigiendo exámenes hasta el último día en el que murió por Covid-19

En tiempos de pandemia por el nuevo coronavirus (COVID-19), esta semana miles usuarios de internet compartieron la historia de un profesor de origen mexicano llamado Alejandro Navarro, de 66 años, quien corrigió los exámenes de sus alumnos hasta su último día (16 de diciembre), en el que murió por un problema cardíaco en el estados de Texas, Estados Unidos.

«Este es mi padre, el día antes de su fallecimiento, preocupado por finalizar las calificaciones para los informes. Sabía que iba a la sala de emergencias, por lo que empacó su computadora portátil y el cargador», comenzó Sandra Venegas Navarro el relato que publicó el pasado 17 de diciembre en su cuenta de Facebook.

La joven contó que cuando los médicos iban a la habitación del hospital a hacerle pruebas, ellos le decían a su padre que tenía que decidir qué quería en caso de que su corazón se detuviera: RCP e intubación o irse en paz, a eso su padre simplemente respondía y seguía con las calificaciones.

En esa línea, Sandra escribió que la última vez que «lo vi fue el lunes y pasó las dos horas que estuve en su casa trabajando. Ojalá hubiera cerrado su computadora portátil y hubiera disfrutado de pasar tiempo con él».

La joven considera que los maestros dedican tantas horas extra, horas que muchos no realizan. Incluso durante una pandemia, incluso durante una crisis de salud, los maestros se preocupan por cumplir con sus deberes.

En el texto, también pidió a los maestros a que «no normalicemos el trabajo fuera de horario, no normalicemos quedarse en el trabajo hasta tarde. Eres reemplazable en el trabajo. NO es reemplazable en casa», además, aconsejó a los otros usuarios que «si está casado con uno, ayúdelo a establecer límites; si es hija / hijo de uno, no lo deje trabajar una vez que esté en casa».

Sea amable con sus profesores», subrayó.

Por último, Sandra expresó su amor a su padre, y aclaró que «mi padre no falleció de Covid ni nada relacionado con Covid».

La publicación además de ser compartida casi 80 mil veces en la red social, fue difundida por varios medios de Latinoamérica.

Alejandro Navarro nació en 1954 en la Ciudad Acuña, localizada en el estado Coahuila, México, pero se mudó a la ciudad Del Río, Texas, y trabajó como profesor de matemáticas durante 8 años en el Distrito Escolar Consolidado Independiente San Felipe.

Navarro, quien también fue pastor de varias iglesias comunitarias, falleció el pasado miércoles 16 de diciembre en la ciudad Del Río.

Desde el comienzo de la pandemia, cuando las autoridades tomaron las medidas necesarias para evitar más contagios de COVID1-9 como el cambio de las clases que pasaron al modo virtual, varias historias se volvieron virales en las redes sociales, entre ellas la de otro profesor que rompió en llanto durante clase en línea por una sorpresa de sus alumnos o la de otro maestro en Perú que llevó televisiones a sus estudiantes para que pudieran seguir estudiando.