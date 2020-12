Mujer concibe un tercer bebé mientras estaba embarazada de gemelos

Nueva York.- Una mujer concibió un tercer bebé mientras estaba embarazada de gemelos debido a la superfetación, que ocurre cuando un óvulo separado es fertilizado por espermatozoides en el útero días o semanas después de que ya haya ocurrido un embarazo.

En entrevista para The New York Post, informó que sus médicos querían confirmar que en realidad se trataba de una superfetación y no de una absorción gemelar o de un bebé desnutrido, por lo que ha estado recibiendo ecografías cada dos semanas.

Agregó que tiene 17 semanas de los tres bebés y los gemelos son 10 días mayores que el tercero, quienes crecen a un ritmo saludable y los doctores le están realizando ultrasonidos cada dos semanas para asegurarse de que no se trate de un feto absorbido por uno de los gemelos o que padezca desnutrición.

Y dijo que nacerán aproximadamente en abril o mayo de 2021 y aunque se trata de su primer embarazo, adelantó que es muy probable que no tenga más bebés.

En tanto que especialistas informan que según múltiples estudios, en algunos casos la superfetación puede ocurrir meses después del embarazo original.

Cabe señalar que la madre abrió una cuenta en TikTok para informar sobre su embarazo mútiple día a día, a través de la cuenta @TheBlondeBunny1

A pesar de la sorpresa, está emocionada de convertirse en mamá por primera vez.

“Queríamos ser padres, y Dios dijo, ‘Cuidado con lo que pides’, y nos dio tres a la vez”, dijo riendo. «Asustado, emocionado, tantas emociones diferentes, pero no puedo esperar a que estén aquí».