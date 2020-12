Atenderán solo urgencias los hospitales del IMSS por año nuevo

Ciudad Obregón, Sonora.- La Oficina de Representación del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora informa que el 1 de enero atenderá a su derechohabiencia únicamente en el área de urgencias, en todos sus hospitales, así como la atención especializada a pacientes con COVID-19.

Por el festejo de Año Nuevo, el titular del IMSS en la entidad, doctor Edgar Jesús Zitle García, destacó que suspenderán labores oficinas administrativas, subdelegaciones, delegación estatal, el servicio de consulta externa en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) y de especialidades.

“El Instituto garantiza la atención de sus servicios hospitalarios, así como del Centro de Atención Temporal (CAT) en Ciudad Obregón, que atiende a pacientes con SARS-CoV-2; para ello se mantendrán guardias médicas y de enfermería en cada uno de los hospitales del IMSS en el estado”, subrayó.

El doctor Zitle García enfatizó que los pacientes hospitalizados recibirán la atención que requieren, las 24 horas del día, para responder también a los casos de emergencias donde se encuentre en riesgo la vida de la persona.

Contarán con servicio de urgencias en Hermosillo: el Hospital General de Zona (HGZ) No. 2; el HGZ No. 14; el Hospital de Gineco-Pediatría y el Hospital General de Subzona (HGSZ) No. 6, en la Costa de Hermosillo.

El Hospital General Regional (HGR) No. 1, en Ciudad Obregón; el HGZ No. 3, en Navojoa; el HGZ No. 4, en Guaymas; el HGZ No. 5, en Nogales; el HGZSZ No. 54, en Empalme; el HGZ No. 8, en Caborca; el HGSZ No. 12, en Agua Prieta; el HGSZ No. 23, en Nacozari y la UMF No. 55, en Cananea.