Es urgente localizar a la jovencita Vanessa Duarte

Puerto Peñasco, Sonora.- Desde la noche de ayer martes se está difundiendo en redes sociales el caso de desaparición, al parecer por secuestro, de la jovencita Vanessa Duarte, quien le envió un mensaje de texto a su señora madre para pedirle ayuda, ya que un grupo de sicarios la tenía retenida contra su voluntad.

“Por favor ayúdenme a encontrar a mi hija, está en Puerto Peñasco, Sonora, anoche me mando mensaje que le iban a hacer daño. Y que la iban a secuestrar un sicario, y ya no me contesta”, refiere la angustiada madre.

“Mande a que la buscaran y no la encontraron, les dijeron que se había ido. Mi hija no conoce a nadie. No tiene a nadie allá. Tiene 23 años, ayúdenme por favor”.

Si Usted tiene noticias sobre el paradero de esta jovencita, por favor comuníquese a la línea de emergencias 911.