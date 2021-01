Es hora de ponerle un alto a la transmisión del COVID-19 en Sonora: Enrique Clausen Iberri.

Este lunes se confirmaron 29 decesos más y 366 nuevos casos en el estado

Hermosillo, Sonora.- A mostrar cero tolerancia y rechazo a quienes no usan cubrebocas ni mantienen una sana distancia porque son personas a las que no les interesa cuidar la vida de los demás ni la propia, llamó el secretario de Salud, Enrique Clausen Iberri, luego de confirmarse 366 nuevos contagios y 29 fallecimientos más a causa de la pandemia.

El secretario llamó también a los padres de familia para que inculquen a sus hijos el uso correcto de cubrebocas y mencionó que cuando están con otros jóvenes no llevan a cabo esta medida de prevención, con lo que se convierten en una de las fuentes más importantes de transmisión del COVID-19.

“No te pongas una venda en los ojos, mejor sé realista y ayúdale a Sonora y al mundo a que tus hijos no sigan desparramando el virus, no te voltees a otro lado haciéndote como que no ves la realidad. Ya es hora de ponerle un alto a esta transmisión juvenil porque si no lo hacemos juntos va a seguir muriendo gente que sí se ha cuidado, gente que ya se cuidó por casi 10 meses y que les vamos a echar a perder todo el trabajo, sacrificio y esfuerzo que han venido haciendo y más cuando ya falta poquito para que llegue la vacuna”, indicó.

Recordó que esos jóvenes que andan fuera de casa sin una urgencia, llevan la enfermedad a las casas propias, pero también a casas ajenas donde hay personas con diabetes, hipertensión, obesidad, padecimientos que ponen en riesgo la vida de gente inocente, que no ha salido, gente adulta que está muriendo, señaló.

Hoy se confirmaron 29 decesos por COVID-19, en 15 hombres y 14 mujeres, acumulándose 4 mil 269 defunciones, residentes de: Hermosillo 11; San Luis Río Colorado 5; Nogales 3; Empalme 2; San Ignacio Río Muerto, Guaymas, Bácum; Puerto Peñasco, Etchojoa, Cajeme, Naco, y Huatabampo 1 cada uno.

Se sumaron 366 nuevos casos por COVID-19, en 230 mujeres y 136 hombres, acumulándose 53 mil 694 casos en total, residentes de: Hermosillo 170; Cajeme 84; San Luis Río Colorado 19; Cananea 16; Nogales 15; Empalme y Puerto Peñasco 11 cada uno; Huatabampo 8; Navojoa 6; Benito Juárez 4; Quriego, General Plutarco Elías Calles, Guaymas, y Etchojoa 3 cada uno; Bácum y Rosario 2 cada uno; Santa Ana, Caborca, Yécora, Agua Prieta, Bacoachi y Naco 1 cada uno.

Se confirmaron este día 10 casos pediátricos, en 6 niñas y 4 niños, acumulándose 975 en total; y se contabilizaron 3 casos en mujeres embarazadas, alcanzando 396 casos.

A la fecha se han recuperado 46 mil 329 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 53,694 casos confirmados y 4,269 defunciones

Defunciones registradas el 11 de enero 2021: 29

Hermosillo: 11

San Luis Río Colorado: 5

Nogales: 3

Empalme: 2

Puerto Peñasco: 1

Etchojoa: 1

Cajeme: 1

Naco: 1

Huatabampo: 1

San Ignacio Río Muerto: 1

Guaymas: 1

Bácum: 1

Mujeres: 14/ Hombres: 15

Institución Médica

IMSS: 18

Isssteson: 9

Secretaría de Salud: 2

Casos confirmados el 11 de enero 2021: 366

Hermosillo: 170

Cajeme: 84

San Luis Río Colorado: 19

Cananea: 16

Nogales: 15

Peñasco: 11

Empalme: 11

Huatabampo: 8

Navojoa: 6

Benito Juárez: 4

Quiriego: 3

Gral. Plutarco Elías Calles: 3

Guaymas: 3

Etchojoa: 3

Bácum: 2

Rosario: 2

Santa Ana: 1

Caborca: 1

Yécora: 1

Agua Prieta: 1

Bacoachi: 1

Naco: 1

Mujeres: 230/ Hombres: 136

Institución Médica

Secretaría de Salud: 269

IMSS: 75

Issteson: 22

Acumulados

Defunciones: 4,269

Hermosillo: 1,347

Cajeme: 755

Nogales: 398

San Luis Río Colorado: 374

Guaymas: 247

Navojoa: 199

Agua Prieta: 180

Caborca: 99

Huatabampo: 93

Empalme: 72

Puerto Peñasco: 60

Etchojoa: 60

Cananea: 56

Nacozari de García: 44

Magdalena: 44

Benito Juárez: 31

Bácum: 30

Santa Ana: 28

Gral. Plutarco Elías Calles: 17

San Ignacio Río Muerto: 16

Fronteras: 14

Ímuris: 12

Cumpas: 12

Moctezuma: 7

Pitiquito: 7

Altar: 6

Naco: 6

Ures: 5

Benjamín Hill: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 4

Aconchi: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Baviácora: 3

Álamos: 3

Bavispe: 2

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Cucurpe: 1

Mujeres: 1,826/Hombres: 2,443

Institución Médica

IMSS: 2,710

Secretaría de Salud: 1,161

Isssteson: 297

Issste: 93

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 53,694

Hermosillo: 25,496 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 6,572 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,840 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,551 que representan 5% del total

Guaymas: 2,282

Navojoa: 2,279

Caborca: 2,153

Cananea: 1,721

Agua Prieta: 1,098

Huatabampo: 939

Empalme: 802

Etchojoa: 584

Magdalena: 493

Puerto Peñasco: 393

Santa Ana: 309

Nacozari de García: 280

Bácum: 185

Gral. Plutarco Elías Calles: 170

Pitiquito: 168

Álamos: 142

Benito Juárez: 135

San Ignacio Río Muerto: 107

Baviácora: 100

Ímuris: 79

Sahuaripa: 76

Ures: 75

Altar: 65

Cumpas: 59

Moctezuma: 56

Rosario: 48

Fronteras: 41

Bacoachi: 38

Benjamín Hill: 36

Naco: 32

Yécora: 27

Aconchi: 25

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Arizpe: 16

Nácori Chico: 14

Trincheras: 14

Villa Hidalgo: 12

Granados: 12

Quiriego: 12

Arivechi: 11

Cucurpe: 9

Banámichi: 9

Rayón: 8

Carbó: 8

Bavispe: 6

Huásabas: 6

Ónavas: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacerac: 5

Tepache: 5

Villa Pesqueira: 4

Huépac: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 3

Bacadéhuachi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huachinera: 2

Bacanora: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

San Pedro de la Cueva: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 29,007 /Hombres: 24,687

Institución Médica

Secretaría de Salud: 38,232

IMSS: 10,274

Isssteson: 4,013

Issste: 941

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 100,882

Confirmados: 53,694

Descartados: 47,188

Cuadro leve: 7,391

Pacientes activos: 2,559

Pacientes en seguimiento terminado: 4,832

Curados: 41,497

Hospitalizados: 537

Estables: 197

Graves: 239

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 101