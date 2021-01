Hoy se confirmaron 385 nuevos casos y 42 defunciones por COVID-19 más en Sonora.

Hermosillo, Sonora.- Aunque se veía como algo muy lejano, al fin llegó a Sonora la vacuna contra el COVID-19, la cual en su primera etapa de aplicación irá destinada para todas y todos los guerreros y guerreras que por casi 10 meses nos han defendido de este virus, destacó Enrique Clausen Iberri.

El secretario de Salud en Sonora llamó a la población a no bajar la guardia y a continuar protegiendo a las familias, a través del uso del cubrebocas, el lavado frecuente de manos y el distanciamiento social.

“Vamos poniéndonos las pilas, no tires a la basura todos estos meses que has sobrevivido al virus, cada vez falta menos para estar protegidos, no bajes la guardia, no te canses de proteger a tu familia, imagínate que ya estuviste nadando por 10 meses y ahora nos ahogamos ya que llegamos a la orilla”, indicó.

Clausen Iberri reconoció a todo el personal del sector salud, ya que a pesar de arriesgar su salud, de tener cansancio y extrañar a su familia, siguen saliendo día a día a sus unidades a ayudar a todo enfermo de Covid-19, por lo que ahora es el turno de la población de protegerlos a ellos.

“No debemos cantar victoria, no podemos echar las campanas al vuelo, porque solo es una batalla ganada contra el Covid, la guerra no ha terminado hasta que todos nuestros pacientes de los hospitales salgan recuperados, hasta que no haya ni una muerte más por la culpa de este enemigo cruel y despiadado que nos ha mostrado su fuerza sin medida para separar familiar y dejar ausencias que jamás se superarán, sillas vacías”, señaló.

Hoy se confirmaron 42 decesos por COVID-19, en 28 hombres y 14 mujeres, residentes de: Hermosillo 14; San Luis Río Colorado y Guaymas 6 cada uno; Cajeme 4; Nacozari de García, Navojoa, Magdalena y Empalme, 2 cada uno; Nogales, Santa Ana, Caborca y Huatabampo 1 cada uno, acumulándose 4 mil 321 defunciones.

Este día se sumaron 385 nuevos casos por Covid, en 204 mujeres y 181 hombres, residentes de: Hermosillo 242; Caborca 48; Cajeme 24; Cananea 12; Magdalena 10; Nogales 7; Empalme 6; Nacozari de García y San Luis Río Colorado 5 cada uno; Santa Ana y Álamos 4 cada uno; Ímuris y Guaymas 3 cada uno; Sahuaripa, Agua Prieta, Ures y Navojoa 2 cada uno; Pitiquito, Bácum, Puerto Peñasco y Huatabampo 1 cada uno, con ello se acumulan 54 mil 285 casos en total.

Se confirmaron 8 casos pediátricos, en 6 niñas y 2 niños, acumulándose 987 casos en total, y se informó de 4 nuevos casos en mujeres embarazadas, llegando a un total de 400 casos.

A la fecha se han recuperado 48 mil 098 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 54,285 casos confirmados y 4,321 defunciones

Defunciones registradas el 13 de enero 2021: 42

Hermosillo: 14

San Luis Río Colorado: 6

Guaymas: 6

Cajeme: 4

Empalme: 2

Nacozari de García: 2

Navojoa: 2

Magdalena: 2

Caborca: 1

Huatabampo: 1

Nogales: 1

Santa Ana: 1

Mujeres: 14/ Hombres: 28

Institución Médica

IMSS: 36

Secretaría de Salud: 5

Isssteson: 1

Casos confirmados el 13 de enero 2021: 385

Hermosillo: 242

Caborca: 48

Cajeme: 24

Cananea: 12

Magdalena: 10

Nogales: 7

Empalme: 6

Nacozari de García: 5

San Luis Río Colorado: 5

Santa Ana: 4

Álamos: 4

Ímuris: 3

Guaymas: 3

Sahuaripa: 2

Agua Prieta: 2

Ures: 2

Navojoa: 2

Pitiquito: 1

Bácum: 1

Puerto Peñasco: 1

Huatabampo: 1

Mujeres: 204/ Hombres: 181

Institución Médica

Secretaría de Salud: 288

IMSS: 77

Issteson: 16

Issste: 4

Acumulados

Defunciones: 4,321

Hermosillo: 1,363

Cajeme: 761

Nogales: 401

San Luis Río Colorado: 380

Guaymas: 253

Navojoa: 202

Agua Prieta: 180

Caborca: 100

Huatabampo: 95

Empalme: 74

Puerto Peñasco: 60

Etchojoa: 60

Cananea: 56

Nacozari de García: 46

Magdalena: 46

Benito Juárez: 32

Bácum: 30

Santa Ana: 29

Gral. Plutarco Elías Calles: 17

San Ignacio Río Muerto: 17

Fronteras: 14

Ímuris: 12

Cumpas: 12

Moctezuma: 7

Pitiquito: 7

Altar: 6

Naco: 6

Ures: 5

Benjamín Hill: 5

San Miguel de Horcasitas: 4

Villa Hidalgo: 4

Rosario: 4

Aconchi: 3

Sahuaripa: 3

Sáric: 3

Bacoachi: 3

Baviácora: 3

Álamos: 3

Bavispe: 2

Carbó: 2

Rayón: 2

Opodepe: 1

Santa Cruz: 1

Arizpe: 1

Oquitoa: 1

Nácori Chico: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Arivechi: 1

Cucurpe: 1

Mujeres: 1,845/Hombres: 2,476

Institución Médica

IMSS: 2,756

Secretaría de Salud: 1,166

Isssteson: 298

Issste: 93

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 54,285

Hermosillo: 25,918 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 6,605 que representan el 12% del total.

Nogales: 3,848 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,566 que representan 5% del total

Guaymas: 2,285

Navojoa: 2,281

Caborca: 2,202

Cananea: 1,734

Agua Prieta: 1,100

Huatabampo: 940

Empalme: 808

Etchojoa: 584

Magdalena: 503

Puerto Peñasco: 394

Santa Ana: 313

Nacozari de García: 286

Bácum: 186

Gral. Plutarco Elías Calles: 170

Pitiquito: 169

Álamos: 146

Benito Juárez: 135

San Ignacio Río Muerto: 107

Baviácora: 100

Ímuris: 82

Sahuaripa: 78

Ures: 77

Altar: 65

Cumpas: 60

Moctezuma: 57

Rosario: 48

Fronteras: 42

Bacoachi: 38

Benjamín Hill: 36

Naco: 32

Yécora: 27

Aconchi: 25

Sáric: 22

San Miguel de Horcasitas: 18

Arizpe: 16

Nácori Chico: 14

Trincheras: 14

Villa Hidalgo: 12

Granados: 12

Quiriego: 12

Arivechi: 11

Cucurpe: 9

Banámichi: 9

Rayón: 8

Carbó: 8

Bavispe: 6

Huásabas: 6

Ónavas: 6

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacerac: 5

Tepache: 5

Villa Pesqueira: 4

Huépac: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 3

Bacadéhuachi: 3

Oquitoa: 2

Opodepe: 2

Huachinera: 2

Bacanora: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

San Pedro de la Cueva: 1

La Colorada: 1

Mujeres: 29,318 /Hombres: 24,967

Institución Médica

Secretaría de Salud: 38,690

IMSS: 10,386

Isssteson: 4,030

Issste: 945

Sedena: 220

Semar: 14

Casos estudiados: 101,752

Confirmados: 54,285

Descartados: 47,467

Cuadro leve: 7,911

Pacientes activos: 1,310

Pacientes en seguimiento terminado: 6,601

Curados: 41,497

Hospitalizados: 556

Estables: 197

Graves: 250

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 109