Obras realizadas tienen impacto real en las familias sonorenses: Gobernadora.

•En gira de trabajo por Trincheras, Benjamín Hill y Carbó, entregó infraestructura hidráulica y vial, apoyos sociales y becas

Hermosillo, Sonora.- Para mejorar la calidad de vida de las familias sonorenses en los municipios de Trincheras, Benjamín Hill y Carbó, la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano entregó obras de ampliación de la red de agua potable y drenaje, pavimentación, supervisó la construcción de un pozo y llevó apoyos sociales y becas educativas y de capacitación para el trabajo, visita en la que hizo un llamado a la población a extremar cuidados ante la baja temperatura que se está presentando en la entidad.

En Trincheras, acompañada por el alcalde Gildardo Bejarano Yescas, la mandataria estatal resaltó que desde el inicio de su administración ha priorizado las obras que tengan un impacto real en la vida de las familias sonorenses y realizó una supervisión de la construcción de línea de conducción de agua potable, equipamiento de pozo, sistema fotovoltaico y construcción de tanque de almacenamiento de 300 m3 en este municipio.

“Sin agua no hay nada, y esto de la pila y la conducción del agua para que ustedes puedan tener agua siempre y mucha, no poquita como estaban con los pozos ya prácticamente abatidos y sobretodo que no le cueste al municipio, porque cuesta muy cara la energía eléctrica, son 40 mil pesos mensuales que tenían que pagar y ya con esto de la energía renovable y los paneles solares ya no van a tener que pagar”, afirmó.

En Trincheras además de otorgar becas para cursos rápidos de Icatson, sillas de ruedas, apoyos sociales y becas a estudiantes de primaria y secundaria, la gobernadora hizo entrega de la donación que hicieron integrantes de la Asociación de Paperos de la región y la organización nortamericana Preparación Educativa Práctica Portátil, PPEP, por sus siglas en inglés consistente en andaderas, bastón ortopédico, cobijas, material quirúrgico, camas de hospital y una tonelada de papa para siembra.

En Benjamín Hill, donde fue acompañada por el alcalde Francisco Javier Rodríguez Lucero, la gobernadora Pavlovich entregó una obra muy esperada por los habitantes de la comunidad, con el cruce de las vías del ferrocarril de concreto hidráulico; también aquí hizo entrega de becas a estudiantes de primaria y secundaria y becas de cursos rápidos de Icatson y sillas de ruedas.

“Es un apoyo para las niñas y jóvenes, importante, y como ustedes van a ver ahí en el cheque, es la entrega de todo el año, para no dar tanta vuelta por el tema de COVID, por eso estamos haciendo las entregas de forma más rápida y en un solo cheque las dos”, aseguró.

En el municipio de Carbó, la titular del Ejecutivo Estatal acompañada por el alcalde David Fernando Navarro Contreras, supervisó la perforación de un pozo por parte de la Comisión Estatal del Agua; entregó la obra de ampliación de red de agua potable y drenaje, la cual vendrá a beneficiar a los vecinos de las colonias El Yaqui y Las Praderas.

“Estamos ahorita con la perforación de un pozo por parte de la CEA, para que le dé agua potable a Carbó, ya va el 40% de avance de la obra y con esto vamos a acabar con las penurias aquí en Carbó de falta de agua, es un tema para nosotros muy importante el agua en todo el estado, también en Trincheras estamos haciendo un pozo, también aquí y en casi todos los municipios del estado porque el vital líquido es lo más importante, de qué nos sirven muchas obras faraónicas si no tenemos ni agua ni drenaje, pues de nada porque no mejoramos nuestra calidad de vida”, apuntó.

Además, visitó el centro de salud, donde reconoció la importante labor de los trabajadores de la salud, sobre todo, en estos tiempos de pandemia e hizo entrega de becas para cursos rápidos de Icatson, así como distintos apoyos sociales para mejorar la calidad de vida de sus habitantes.

Por su parte, el acalde agradeció el compromiso y apoyo de la gobernadora Pavlovich para los habitantes de Carbó, a quienes ha apoyado con programas y acciones como esta ampliación de la red de agua potable, obra que era esperada desde hace tiempo por los pobladores.

“Le doy las gracias por la perforación de un nuevo pozo, va a venir a solucionar gran parte de la problemática del abastecimiento de agua potable en nuestro municipio, también quiero darle las gracias de nuevo, gobernadora, por la ampliación de la red de agua potable y drenaje en unos, las familias están muy agradecidas con usted y nosotros también, le damos las gracias por los apoyos sociales que nos ha dado por medio de DIF y todas las dependencias, siempre hemos sentido el apoyo y respaldo de nuestra señora gobernadora”, dijo.

Manuel Puebla, secretario de Desarrollo Social, indicó que la obra de la ampliación de red de agua potable y drenaje en Carbó fue producto de la solicitud hecha por el alcalde Navarro Contreras y del compromiso de la gobernadora de apoyar a las familias sonorenses con acciones que mejoren su vida.

Presentes: Manuel de Jesús Bustamante Sandoval, coordinador general de Cecop; Yazmina Anaya Camargo, directora general del Instituto de Becas y Crédito Educativo y Edmundo Campa Araiza, director general de Icatson.