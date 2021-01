Posponen al menos 8 meses el trámite para solicitar la visa

Ciudad de México.- Al último trimestre del año tendrán que esperar -al menos- las personas que han visto pospuesta su cita para solicitar la visa norteamericana por primera vez, ya que el Consulado americano ha reprogramado las fechas de atención a temas turísticos mayormente a octubre, noviembre y diciembre del 2021.

Esta no es la primera vez que el ente de gobierno norteamericano con presencia en México pospone las fechas para el primer trámite de solicitud de visa, lo que ha afectado a miles de solicitantes que desde poco antes de la pandemia tenían su cita.

Al joven Emmanuel López, quien a principios del 2020 inició su trámite de visa, le han reagendado fechas de entrevista en cuatro ocasiones; la más frecuente, a principios de octubre del 2021, aunque ésta podría ampliarse, según el comportamiento de la pandemia.

“Originalmente yo tenía la cita en abril del 2020, ese mes me pasaron a septiembre del mismo año, después a enero del 2021 y hace unos días me acaban de dar una nueva fecha, todo esto con la justificación de que el Consulado no está atendiendo los temas no esenciales”, contó.

“Aunque me dicen que el dinero que ya pagué para la visa se me va a respetar hasta el momento en que sea una realidad mi cita, pues si ha sido un poco cansado que cada vez nos den más largas”, agregó.

RENOVACIÓN DE VISAS SIGUE

Laura Torres, gerente de un centro de atención de diferentes trámites migratorios destacó que, aunque las fechas para sacar la visa por primera vez se han extendido, es diferente cuando el proceso significa renovación, pues, al contrario, este se agilizó.

“Hay que aclarar que lo que se ha pospuesto hasta más de un año son las solicitudes para tramitar la visa por primera vez y no para el trámite de renovación, que la gente no se confunda y si su visa está por expirar o expiró recientemente, dé paso a la solicitud para obtener este pasaporte de nuevo ”, compartió la experta en el tema.