Marion representará a Sonora en el concurso de belleza «Miss WheelChair México 2021»

Hermosillo, Sonora.- María Antonieta Castro Ocaño , es la representante de Sonora en el Miss WheelChair México 2021, que se realizarán este 29 de enero en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Róo.

La bella sonorense desea ser ejemplo para fomentar una cultura más inclusiva y tolerante en la entidad, y, a su vez, demostrarles a las personas con discapacidad que no hay límites para seguir su pasión.

Marion, como la conocen, fue diagnosticada desde su infancia con Esclerosis lateral primaria, la enfermedad neuronal que impide a los nervios activar las neuronas motoras de la médula espinal, misma que limita el control de los músculos. A pesar de enfrentar en su crecimiento momentos complicados, la concursante decidió emprender un proceso de transformación.

“En mi adolescencia era muy insegura pero un día me cansé y dije ‘siempre voy a vivir en este cuerpo, voy a estar con esta discapacidad, entonces en vez de amargarme, ¿por qué no vivir la vida feliz como todo mundo?’, y desde ese día trabajé poco a poco”, narró la joven de 24 años.

María Antonieta era una persona introvertida, pero se retó a sí misma a salir de su zona de confort cuando el año pasado solicitó participar en la pasarela Moda Incluyente, el desfile se realizó el 3 de diciembre día de la discapacidad, en donde actuó ante decenas de asistentes, superó sus complejos y mejoró su seguridad.

“Desde la sesión de fotos yo estaba muy nerviosa porque no me encantaba exponerme. El día de la pasarela antes de salir tenía mucha ansiedad, pero una sensación padre, ya terminó todo y vi mis fotos en el escenario, miré lo que realmente podía hacer, nunca pensé que pudiera transmitir tanta seguridad, entonces me gustó muchísimo”, relató con orgullo.

Miss WheelChair México

Su familia es el motor que impulsa y apoya a la participante en todas sus aventuras. Así fue como su mamá le comentó sobre del evento Miss WheelChair, pero en ese momento la convocatoria estaba vencida. Sin embargo, este 2020 no dejó pasar la oportunidad y de inmediato mandó su información personal; semanas después le notificaron que era seleccionada para representar a la entidad sonorense.

“Estos concursos y eventos son muy buenos para la sociedad, aporta muchísimo, y no sólo para algún tipo de discapacidad, sino en general tenemos que romper con los estereotipos, tienes que dejar que las personas vivan como ellas quieran y sean felices, debemos fomentar la aceptación”, reflexionó.

La incursión en dichas dinámicas le ofrece a Marion una vitrina social, desde donde pretende fomentar el valor del amor propio como pilar para el desarrollo de una vida plena, aunado a concientizar acerca de la importancia de ser empáticos y tolerantes ante las diferencias de los demás.

“Siento que tengo una gran responsabilidad, en mi adolescencia me hubiera gustado ver algo de estos concursos y saber que estar en una silla de ruedas no te quita el valor como mujer. Es un gran compromiso con las niñas y adolescentes que tengan algún tipo de discapacidad me vean y se motiven”.

María Castro se prepara para el Miss WheelChair México 2021 a celebrarse en este 29 de Enero en Playa del Carmen, Cancún, Quintana Roo enero, donde participarán las bellezas de cada estados.