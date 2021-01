Es un guerrero Iker, quien venció al COVID-19 en el HIES

Hermosillo, Sonora.- A su corta edad, Iker es un guerrero que le ganó la batalla al COVID-19, tras varios días de estar internado en el Hospital Infantil del Estado (HIES), logró superar la enfermedad y regresar a casa con su familia.

Cindy, madre de Iker, compartió que los días alejada de su hijo fueron de angustia y estrés, sin embargo, dijo, trataba de reconfortarse al confiar en el personal médico que lo atendió, lo que ayudó a sentirse más tranquila.

“Estoy agradecida infinitamente por como atendieron a mi hijo, cada uno le daba el tiempo y amor como si fuera de su familia y eso me dejaba tranquila, siempre estaban al pendiente de todo lo que él necesitaba”, resaltó.

La mamá del menor comentó que no solo enviaron al niño a casa con buena salud, también se les capacitó para continuar proporcionándole los cuidados necesarios que requiere.

“Nos enseñaron el correcto lavado de manos, cómo debe ser realmente no como todos lo hacemos siempre y la importancia de la buena alimentación para la salud del niño y la familia”, puntualizó.

El niño estuvo aislado tres días en el área COVID, al salir los resultados negativos al virus permaneció hospitalizado tres días más, para el control de diabetes que padece y poder darlo de alta para su regreso a casa.

Iker comentó “me sentía triste y solo cuando no podía hablar con mi mamá, pero las enfermeras y doctores nunca me dejaron solo, jugaban conmigo, dibujábamos y me ayudaban a hablar con mi mamá, les tomé cariño”.

Al despedirse del nosocomio madre e hijo agradecieron al personal médico, “les hice una carta y un dibujo a todos para que no me olviden y sigan dando mucho amor a los niños que se quedan aquí”, expresó.