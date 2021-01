Se confirman 55 defunciones más y 595 nuevos casos por COVID-19

Hermosillo, Sonora.- No hay nada más falso que la sensación de confianza que te dan las personas que quieren seguir haciendo reuniones a como dé lugar, es lo más delgado del hilo y es precisamente por donde se está rompiendo, por donde se están presentando más contagios y llevando a la muerte a más sonorenses, expresó Enrique Clausen Iberri.

Luego de confirmarse 55 defunciones más y 595 nuevos casos, el secretario de Salud detalló que hoy Sonora se encuentra con altísimos niveles de ocupación hospitalaria y de muerte por los que nunca quisieron resguardarse, ya sea porque no creen que el COVID-19 es mortal o porque no les dan la importancia que debieran.

“Hablamos de récords de contagios este mes por ellos, por los que desde el inicio le han apostado a la desinformación, a difundir medicamentos milagro, a decir que el virus se cura con enjuague bucal y que las vacunas no servirán; hoy estamos así por ellos, por los irresponsables, por los insensibles, por los malos ciudadanos”, comentó.

Sin embargo, dijo, estas personas también se contagian y cuando están desesperados buscando tanques de oxígeno, no encuentran más que la solidaridad y ayuda del personal médico, esos a quienes tanto insultan con su comportamiento.

Clausen Iberri señaló que estas personas también sufren la pérdida de sus familiares, por un virus en el que no creyeron, al que era tan fácil derrotar y no le echaron ganas.

“No seas parte de este grupo, para que no te enfermes, para que no sufras la pérdida de un ser querido, para que no tengas que comprobar en sangre propia que el virus que tanto niegas si existe y es mortal”, expuso.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 53 mil 479 personas se han recuperado en Sonora; 28 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron 55 decesos en 30 hombres y 25 mujeres residentes.