Salir a reuniones en medio de la pandemia por COVID-19 es jugar a la ruleta: Enrique Clausen

Hermosillo, Sonora.- El mes de enero en Sonora fue duro y desgarrador para muchas familias y cuando se pensaba que las personas estaban entendiendo que atenderse a tiempo podría salvarles la vida, la desinformación y falta de consciencia siguen en gran parte de la sociedad, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 36 decesos y 471 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud detalló que, a pesar de tener números muy altos, también es una realidad que por cada caso confirmado hay muchos otros que no se hicieron la prueba y muchos más que no guardan medidas de confinamiento y salen a repartir el virus y ellos son los más irresponsables y los encargados de que los números no bajen y no den tregua a las guerreras y guerreros de salud.

“Por eso, cuando salgas a la calle, acuérdate que esto es una ruleta y que al abrir la puerta de tu casa la giras. Hay una gran posibilidad de que en la calle te topes no con uno, sino con muchas personas que ya traen el virus, algunos con los que aún no presentan síntomas, pero ya contagian y otros, aun sabiendo que ya traen COVID-19 lo siguen negando diciendo que es un resfriadito”, comentó.

Clausen Iberri invitó a las y los sonorenses pensarla más de dos veces antes de salir y poner en riesgo su salud y la de su familia, pues con solo una salida innecesaria se pone en riesgo la salud de muchas más personas.

“Así es que piénsala dos, tres, cuatro veces y pregúntate: ¿A lo que vas a salir es más importante que tu salud?, ¿vale la pena ir a esa reunión social?, ¿es necesario que vaya toda la familia a comprar ese artículo?, ¿debo arriesgarme a ir a ese lugar aglomerado?; recuerda que es mejor que te quedes con las ganas en esta ocasión, a que lo pierdas todo para siempre o pierdas a alguien importante para ti”, finalizó.

En cuanto a los datos estadísticos de hoy, 53 mil 687 personas se han recuperado en Sonora; 26 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron 36 decesos en 26 hombres y 10 mujeres residentes de Hermosillo 11; Navojoa cinco; Nogales cuatro; San Luis Río Colorado tres; Huatabampo, Caborca, Cananea y Cajeme dos cada uno; Álamos, Bácum, Pitiquito, Etchojoa y Guaymas uno cada uno; derechohabientes del IMSS 24, Secretaría de Salud 11, Isssteson 1; acumulándose 5 mil 115 defunciones.

Hoy se suman 471 nuevos casos por COVID en 240 hombres y 231 mujeres; acumulándose 61 mil 935 casos en total. De los casos nuevos 272 eran residentes de Hermosillo; Cajeme 38; Nogales 29; Caborca 21; Guaymas y Huatabampo 18 cada uno; Empalme 17; Navojoa 14; Cananea 11; San Luis Río Colorado 6; Bácum y Álamos 5 cada uno; Pitiquito 4; Magdalena y Moctezuma 2 cada 1; Tepache, Santa Ana, Ures, Benito Juárez, Altar, Oquitoa, Cumpas, Nácori Chico y Etchojoa 1 cada uno.

Se confirmaron seis casos pediátricos en cinco niños y una niña; acumulándose mil 102 casos en total y no hubo casos en mujeres embarazadas.

De los 471 casos de hoy, 28 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 61,935 casos confirmados y 5,115 defunciones

Defunciones registradas el 31 de enero 2021: 36

Hermosillo: 11

Navojoa: 5

Nogales: 4

San Luis Río Colorado: 3

Huatabampo: 2

Caborca: 2

Cananea: 2

Cajeme: 2

Bácum: 1

Pitiquito: 1

Etchojoa: 1

Guaymas: 1

Álamos: 1

Mujeres: 10/ Hombres: 26

Institución Médica

IMSS: 24

Secretaría de Salud: 11

Isssteson: 1

Casos confirmados el 31 de enero 2021: 471

Hermosillo: 272

Cajeme: 38

Nogales: 29

Caborca: 21

Guaymas: 18

Huatabampo: 18

Empalme: 17

Navojoa: 14

Cananea: 11

San Luis Río Colorado: 6

Bácum: 5

Álamos: 5

Pitiquito: 4

Magdalena: 2

Moctezuma: 2

Etchojoa: 1

Santa Ana: 1

Benito Juárez: 1

Ures: 1

Altar: 1

Cumpas: 1

Nácori Chico: 1

Tepache: 1

Oquitoa: 1

Mujeres: 231/ Hombres: 240

Institución Médica

Secretaría de Salud: 282

IMSS: 114

Isssteson: 64

Issste: 11

Acumulados

Defunciones: 5,115

Hermosillo: 1,694

Cajeme: 914

Nogales: 445

San Luis Río Colorado: 415

Guaymas: 292

Navojoa: 226

Agua Prieta: 190

Caborca: 119

Huatabampo: 113

Empalme: 82

Cananea: 76

Etchojoa: 68

Puerto Peñasco: 65

Magdalena: 56

Nacozari de García: 47

Santa Ana: 38

Bácum: 37

Benito Juárez: 35

San Ignacio Río Muerto: 19

Gral. Plutarco Elías Calles: 19

Ímuris: 17

Fronteras: 16

Cumpas: 12

Álamos: 12

Pitiquito: 10

Rosario: 8

Ures: 8

Naco: 8

Moctezuma: 7

Altar: 6

Sahuaripa: 6

Benjamín Hill: 6

Baviácora: 5

San Miguel de Horcasitas: 5

Villa Hidalgo: 4

Aconchi: 4

Bacoachi: 3

Sáric: 3

Rayón: 3

Carbó: 3

Bavispe: 2

Arizpe: 2

Nácori Chico: 2

Arivechi: 2

Quiriego: 2

Santa Cruz: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Opodepe: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

San Pedro de la Cueva: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Mujeres: 2,196/Hombres: 2,919

Institución Médica

IMSS: 3,182

Secretaría de Salud: 1,451

Isssteson: 371

Issste: 103

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 61,935

Hermosillo: 29,543 municipio con mayor incidencia con un 48% del total.

Cajeme: 8,211 que representan el 13% del total.

Nogales: 4,174 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,811 que representan 5% del total

Navojoa: 2,606

Guaymas: 2,507

Caborca: 2,504

Cananea: 1,817

Huatabampo: 1,125

Agua Prieta: 1,119

Empalme: 976

Etchojoa: 620

Magdalena: 521

Puerto Peñasco: 433

Santa Ana: 338

Nacozari de García: 307

Bácum: 249

Álamos: 191

Pitiquito: 185

Gral. Plutarco Elías Calles: 184

Benito Juárez: 159

San Ignacio Río Muerto: 134

Baviácora: 123

Sahuaripa: 116

Ímuris: 88

Ures: 88

Altar: 69

Cumpas: 68

Moctezuma: 63

Rosario: 59

Bacoachi: 47

Fronteras: 43

Benjamín Hill: 37

Yécora: 37

Naco: 33

Arizpe: 31

Aconchi: 30

Sáric: 25

Nácori Chico: 25

San Miguel de Horcasitas: 18

Granados: 15

Trincheras: 14

Arivechi: 14

Banámichi: 14

Villa Hidalgo: 14

Quiriego: 13

Carbó: 12

Cucurpe: 11

San Pedro de la Cueva: 11

Rayón: 10

Tepache: 10

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Huásabas: 6

Villa Pesqueira: 6

Bacerac: 6

Huachinera: 6

San Felipe de Jesús: 5

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bacadéhuachi: 5

Huépac: 4

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 33,422/Hombres: 28,513

Institución Médica

Secretaría de Salud: 44,037

IMSS: 12,054

Isssteson: 4,566

Issste: 1,043

Sedena: 220

Semar: 15

Casos estudiados: 111,547

Confirmados: 61,935

Descartados: 49,612

Cuadro leve: 14,874

Pacientes activos: 2,684

Pacientes en seguimiento terminado: 12,190

Curados: 41,497

Hospitalizados: 449

Estables: 180

Graves: 184

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva