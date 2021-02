Llama secretario de Salud a no bajar la guardia ante el COVID-19

-Hoy se confirmaron 225 nuevos casos y 30 defunciones en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Afuera de los hogares está una amenaza mortal que es el COVID-19, por lo que no es necesario que la población siga todos los protocolos, participando solamente a reuniones virtuales y siendo ciudadanos responsables, destacó Enrique Clausen Iberri, tras confirmarse este día 30 defunciones más y 225 contagios nuevos en el estado.

El secretario de Salud en Sonora llamó a la ciudadanía a ser solidarios con las demás personas y continuar acatando las medidas sanitarias, para evitar que el virus llegue a los grupos de la población más vulnerables.

“Nos enfrentamos a un ejército contrario que no tiene piedad ni bondad humana, no respeta a los niños, a las mujeres embarazadas, ni a nuestros viejitos, este ejército no está interesado en botines, le gusta robar el aire de los más inocentes, de los más vulnerables, es un ejército invisible y despiadadamente efectivo. Contra él, debemos ejercitar la paciencia”, indicó.

Clausen Iberri añadió que la guerra contra el Covid-19 sigue, y en una situación de guerra nadie le pide a los demás que se queden en casa, sino que lo hacen por elección, para protegerse a sí mismos y sus familias.

“El mundo entero se encuentra actualmente en un estado de guerra por este enemigo cruel y despiadado. Hay gente que aún no lo entiende, pero estamos en una guerra sin armas y sin balas, sin poder ver al enemigo”, señaló.

Hoy se confirmaron 30 decesos por Covid-19, en 15 hombres y 15 mujeres, residentes de: Hermosillo 15; Nogales 3; Cajeme, Caborca y Benito Juárez 2 cada uno; San Luis Río Colorado, Villa Hidalgo, Agua Prieta, Magdalena, Huatabampo y Guaymas 1 cada uno; acumulándose 5 mil 145 defunciones.

Este día se sumaron 225 nuevos casos por Covid, en 123 mujeres y 102 hombres; acumulándose 62 mil 160 casos en total, residentes de: Hermosillo 142; Cajeme 36; San Luis Río Colorado 10; Caborca 9; Nogales 6; Puerto Peñasco 5; Guaymas y Huatabampo 3 cada uno; Magdalena, Santa Ana e Ímuris 2 cada uno; Cananea, Agua Prieta, Navojoa, Altar, Villa Hidalgo y Benito Juárez 1 cada uno.

Se confirmaron 4 casos pediátricos; en 3 niñas y 1 niño; acumulándose mil 106 casos en total, y se notificaron 2 casos en mujeres embarazadas, con un total de 443.

A la fecha se han recuperado 53 mil 775 personas de Covid-19 en Sonora.

Casos COVID-19 en Sonora 62,160 casos confirmados y 5,145 defunciones

Defunciones registradas el 1 de febrero 2021: 30

Hermosillo: 15

Nogales: 3

Caborca: 2

Benito Juárez: 2

Cajeme: 2

Huatabampo: 1

Guaymas: 1

Villa Hidalgo: 1

San Luis Río Colorado: 1

Agua Prieta: 1

Magdalena: 1

Mujeres: 15/ Hombres: 15

Institución Médica

IMSS: 27

Secretaría de Salud: 3

Casos confirmados el 1 de febrero de 2021: 225

Hermosillo: 141

Cajeme: 36

San Luis Río Colorado: 10

Caborca: 9

Nogales: 6

Puerto Peñasco: 5

Guaymas: 3

Huatabampo: 3

Magdalena: 2

Santa Ana: 2

Ímuris: 2

Cananea: 1

Agua Prieta: 1

Navojoa: 1

Altar: 1

Villa Hidalgo: 1

Benito Juárez: 1

Mujeres: 123/ Hombres: 102

Institución Médica

Secretaría de Salud: 132

IMSS: 67

Isssteson: 23

Issste: 3

Acumulados

Defunciones: 5,145

Hermosillo: 1,709

Cajeme: 916

Nogales: 448

San Luis Río Colorado: 416

Guaymas: 293

Navojoa: 226

Agua Prieta: 191

Caborca: 121

Huatabampo: 114

Empalme: 82

Cananea: 76

Etchojoa: 68

Puerto Peñasco: 65

Magdalena: 57

Nacozari de García: 47

Santa Ana: 38

Bácum: 37

Benito Juárez: 37

San Ignacio Río Muerto: 19

Gral. Plutarco Elías Calles: 19

Ímuris: 17

Fronteras: 16

Cumpas: 12

Álamos: 12

Pitiquito: 10

Rosario: 8

Ures: 8

Naco: 8

Moctezuma: 7

Altar: 6

Sahuaripa: 6

Benjamín Hill: 6

Baviácora: 5

San Miguel de Horcasitas: 5

Villa Hidalgo: 5

Aconchi: 4

Bacoachi: 3

Sáric: 3

Rayón: 3

Carbó: 3

Bavispe: 2

Arizpe: 2

Nácori Chico: 2

Arivechi: 2

Quiriego: 2

Santa Cruz: 1

Banámichi: 1

Granados: 1

Opodepe: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

San Pedro de la Cueva: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Mujeres: 2,211/Hombres: 2,934

Institución Médica

IMSS: 3,209

Secretaría de Salud: 1,454

Isssteson: 371

Issste: 103

Sedena: 4

Semar: 4

Total de casos confirmados: 62,160

Hermosillo: 29,684 municipio con mayor incidencia con un 48% del total.

Cajeme: 8,247 que representan el 13% del total.

Nogales: 4,180 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,821 que representan 5% del total

Navojoa: 2,607

Caborca: 2,513

Guaymas: 2,510

Cananea: 1,818

Huatabampo: 1,128

Agua Prieta: 1,120

Empalme: 976

Etchojoa: 620

Magdalena: 523

Puerto Peñasco: 438

Santa Ana: 340

Nacozari de García: 307

Bácum: 249

Álamos: 191

Pitiquito: 185

Gral. Plutarco Elías Calles: 184

Benito Juárez: 160

San Ignacio Río Muerto: 134

Baviácora: 123

Sahuaripa: 116

Ímuris: 90

Ures: 88

Altar: 70

Cumpas: 68

Moctezuma: 63

Rosario: 59

Bacoachi: 47

Fronteras: 43

Benjamín Hill: 37

Yécora: 37

Naco: 33

Arizpe: 31

Aconchi: 30

Sáric: 25

Nácori Chico: 25

San Miguel de Horcasitas: 18

Granados: 15

Villa Hidalgo: 15

Trincheras: 14

Arivechi: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 13

Carbó: 12

Cucurpe: 11

San Pedro de la Cueva: 11

Rayón: 10

Tepache: 10

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Huásabas: 6

Villa Pesqueira: 6

Bacerac: 6

Huachinera: 6

San Felipe de Jesús: 5

Divisaderos: 5

Tubutama: 5

Bacadéhuachi: 5

Huépac: 4

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

San Javier: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Soyopa: 1

Suaqui Grande: 1

Mujeres: 33,545/Hombres: 28,615

Institución Médica

Secretaría de Salud: 44,169

IMSS: 12,121

Isssteson: 4,589

Issste: 1,046

Sedena: 220

Semar: 15

Casos estudiados: 111,864

Confirmados: 62,160

Descartados: 49,704

Cuadro leve: 15,086

Pacientes activos: 2,808

Pacientes en seguimiento terminado: 12,278

Curados: 41,497

Hospitalizados: 432

Estables: 175

Graves: 172

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 85