Ratifica síndica de Empalme denuncia contra alcalde ‘Pantico’

Empalme, Sonora.- Con la solicitud de que se aplique la ley como corresponde, solo eso, la síndico del Ayuntamiento de Empalme, Adriana Margarita Pacheco Espinoza, ratificó su denuncia del 26 de enero de este año, que presentó ante el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (IEE) contra el alcalde Miguel Francisco Javier Genesta Sesma.

Acusa al munícipe empalmense de violencia de género, por lo que aportó elementos de prueba para que se le dé el curso legal a su demanda, que fue recibida en la Oficialía de Partes.

Expuso que prácticamente desde que asumió el cargo, en septiembre del 2018, el “Pantico” le ha hecho la vida imposible, las amenazas son continuas, con trato despótico y hasta amenazante.

Los insultos van desde “eres una hija de la chingada y malagradecida”, ello debido a que la síndica – como parte de sus funciones — estuvo investigando sobre el presupuesto en la Tesorería Municipal.

Además asegura que Genesta Sesma “se ha negado a reconocer mi representatividad política dentro y fuera del cuerpo edilicio, ya que a su juicio soy su empleada, así me lo ha

hecho saber en innumerables ocasiones, desconociendo siempre las facultades que me otorga la ley”.

En la parte de narración de hechos, Pacheco Espinoza asienta que “me dijo que no me invitaba a los eventos porque no quería tomarse fotos conmigo, porque parezco macho y le daba vergüenza la discapacidad que padezco en uno de mis brazos”.

Dijo que incluso una ocasión que la llamó, el alcalde tenía sobre su escritorio una pistola, que regularmente exhibe cuando se trata de amedrentar a opositores.

Y hubo más insultos y amenazas del alcalde: “No sé por qué eres la síndica, vieja cara de macho, te aconsejo que renuncies porque no te la vas a acabar conmigo, si te quedas los tres años ya verás que te voy a dar infierno”.

Entre los numerosos puntos de la demanda están las amenazas cumplidas, como el despido del asesor jurídico – vital para la dependencia — y la reducción del presupuesto para poder operar programas de beneficio a la ciudadanía.