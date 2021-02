Mujer mutila y mata a su bebé como ofrenda al diablo en complicidad con su pareja

Estado de México.- Una mujer cometió el más horrendo de los crímenes al asesinar a su propio bebé con el propósito de ofrecer su alma al diablo. Sin importarle lo que la inocente criatura sufrió y agonizó frente a sus ojos, la despiadada madre realizó el rito en complicidad de su pareja sentimental en Chimalhuacán.

De acuerdo a las indagatorias, la asesina no vivía con el padre biológico del niño, de hecho, ella no dejaba que él lo viera o se le acercara y por esos motivos, el hombre tuvo que ir con las autoridades para denunciar el caso, ya que también se enteró que su ex y el novio de ella, maltrataban a su hijo.

Además, el hombre apuntó que su ex pareja tenía comportamientos muy extraños, no quería registrar al menor y entre ella y su actual lo llamaban “Belcebú”, por lo que desesperadamente necesitaba que lo ayudaran a poner a su bebé a salvo. Cuando agentes de la Fiscalía del Estado de México recibieron el reporte de maltrato, de inmediato se dirigieron a la casa de la fémina, pero desgraciadamente, encontraron todo convertido en una espantosa escena del crimen.

Autoridades no daban crédito a lo que veían: el cuerpecito con huellas de tortura y en el suelo un pentagrama con la silueta del bebé, además de muchas veladoras y objetos de brujería, evidenciaron el aberrante crimen que cometió la madre de la víctima.

Ininalmente, al quedar detenida la mujer no negó, ni se defendió y aceptó haber asesinado a su hijo, así mismo relató a los oficiales el siniestro momento en el que mutiló al bebé y luego lo mató en un rito que hicieron ella y su pareja para “ofrendarlo” al diablo.