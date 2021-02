Traerá ‘San Valentín’ mucho frío, nieve y aguanieve a Sonora

Hermosillo, Sonora.- Para mañana domingo 14 de febrero – en lleno Día del Amor y la Amistad o de San Valentín – se prevé el ingreso del frente frío número 36 a Sonora y una nueva masa de aire polar, que podrían dar origen a la novena tormenta invernal, por lo que la Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC).

Ello de acuerdo con la información de los Servicios Meteorológicos de México y Estados Unidos, llama a la población a protegerse de los efectos de estos sistemas meteorológicos.

Ello ante el pronóstico de que continúen las bajas temperaturas en la entidad, con vientos moderados a fuertes y marcado descenso de temperaturas, principalmente en las regiones norte, noreste y oriente del Estado. Se prevé que estas condiciones continúen hasta el jueves 18, por el probable reforzamiento de otro frente frío que podría ingresar a Sonora el miércoles 17, manteniendo condiciones similares de bajas temperaturas, lluvias dispersas y vientos fuertes.

Asimismo se prevé la caída de nieve y aguanieve en la zona serrana limítrofe con Chihuahua y la zona Norte del Estado.

Para este sábado se esteran temperaturas de hasta dos centígrados bajo cero y menores continúan registrándose en algunas regiones del Estado, por lo que se hace un llamado a proteger personas adultas mayores y menores de edad.

Advierten de temperaturas muy frías de dos centígrados bajo cero en la zona serrana limítrofe con Chihuahua y llama a tomar previsión también en las regiones del norte y noreste del estado por registros de dos centígrados bajo cero a los cuatro centígrados.

Por efectos de un canal de baja presión en Sonora continuarán presentándose las bajas temperaturas en las regiones norte y noreste, así como en la región serrana limítrofe con Chihuahua.

Se estarán registrando bajas temperaturas y vientos moderados en las regiones noroeste, norte, noreste y oriente de la entidad, con medios nublados, así como probabilidad de lloviznas aisladas y dispersas.

Se esperan también rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en el Golfo de California y de 60 kilómetros por hora en las regiones noroeste, norte, noreste y oriente del estado, con temperaturas máximas entre los 20 y los 30 centígrados.

En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre 4 y 7 centígrados, en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre 2 y los 8 centígrados. En el sur de la entidad el termómetro marcará entre los 5 y los 8 centígrados durante la noche y a tempranas horas matutinas.

La Secretaría de Gobierno, a través de la Coordinación Estatal de Protección Civil, hace un llamado a extremar precauciones principalmente en las regiones del norte y noreste de Sonora, así como en la cordillera limítrofe con el estado de Chihuahua y continúa alertando a la población a no encender anafres ni braseros en espacios interiores.

El organismo advierte no sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad, usar gorro, bufanda y cubre boca y no respirar aire frío, usar crema corporal, tomar líquido abundantemente, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

Temperaturas máximas de 27 centígrados en el Desierto de Altar y noroeste del estado el día de hoy, en tanto que en la sierra y el norte serán inferiores a los 24 centígrados durante el día. Cielo medio nublado a despejado y sin probabilidad de lluvias en el Estado, con vientos de 20 kilómetros por hora en las regiones costeras del Golfo de California.

En el Golfo de California se esperan rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora, por lo que se deberá atender las recomendaciones de las capitanías de puerto.

Hermosillo amaneció con temperaturas entre los 9 a 11 centígrados con humedad relativa del 64 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 25 centígrados, cielo despejado a medio nublado y sin probabilidad de lluvia, con un índice de rayos UV en un valor alto de cuatro a 10. Ayer la máxima fue de 27.5 centígrados. Mañana podría registrarse una temperatura máxima de 22 y una mínima de 7 centígrados y sin probabilidad de lluvias para la capital de Sonora.

Ciudad Obregón amaneció con 10 centígrados y humedad del 74 por ciento. Se espera para hoy una máxima de 26 centígrados, cielo despejado a medio nublado y 25% de probabilidad de lluvia y un índice de rayos UV en un valor alto de ocho a 10. Ayer la máxima fue de 27 centígrados y se pronostica para mañana una temperatura máxima de 23 con una mínima de 9 centígrados y 60% de probabilidad de lluvia para la ciudad cabecera municipal de Cajeme.

TEMPERATURAS MÍNIMAS DE HOY (5:30 AM)

San Luis Río Colorado con 10 grados centígrados, Sonoyta 6, Heroica Caborca 7, Altar 6, Puerto Peñasco 7, Santa Cruz -1.7, Heroica Nogales 3, Agua Prieta 0, Cabullona -1, Magdalena de Kino 5, Imuris 4, Banámichi 0, Bacadéhuachi 4, Nácori Chico 2, Bacerac 2, Huásabas 3, Tepache 3, San Pedro de la Cueva 8, Moctezuma 6, Sahuaripa 5,Trincheras 3, Carbó 5, Cucurpe 0.5, Baviácora 2, Ures 2, Poblado Miguel Alemán 6, Mátape 3, Cobachi 2, Suaqui Grande 4, Ortiz 7, Cócorit 5, Tesopaco 2, Heroica Guaymas 11, Yécora -1, Alamos 8, Navojoa 7 y Huatabampo 7.