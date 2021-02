Reitera ‘El Bebo’: No buscará la Presidencia Municipal de Guaymas

Guaymas, Sonora.- El guaymense, hoy radicado – por razones profesionales – en la capital del país, Carlos Ernesto “El Bebo” Zataráin González asegura que en este proceso electoral no participará como candidato a la Presidencia Municipal de Guaymas por ningún partido político, así como tampoco apoyará a ningún aspirante a ese cargo.

El ex diputado local, ex alcalde de Guaymas y ex diputado federal comentó en redes sociales su decisión de no encabezar planilla alguna por ningún partido político.

Aquí el mensaje:

Estimados amg@s:

Comentarles que en Guaymas para esta elección no participaré como candidato a presidente municipal, agradezco las muestras de apoyo y solidaridad hacia mi persona y lo valoro mucho, ustedes mis amig@s y mi familia son mi principal fortaleza.

También comentarle que no estoy apoyando a ningún precandidato a presidente municipal de Guaymas de ningún partido político, serán los guaymenses quienes decidirán quién sea el próximo presidente municipal.

Dios los bendice a ustedes y a su familia

Sinceramente

Su amigo

Carlos Ernesto Zataráin González

“El Bebo”.