Sacerdote asegura que usar cubrebocas es no confiar en Dios

Tamaulipas.- Antonio González Sánchez, obispo de Ciudad Victoria, Tamaulipas, aseguró el domingo que usar cubrebocas para protegerse del COVID-19 es no confiar en Dios.

En su misa del domingo, transmitida en el perfil de Facebook ‘Diócesis De Ciudad Victoria’, González Sánchez invitó a los feligreses a que pidieran «de verdad y de rodillas» que la pandemia se acabe.

«Póstrate de rodillas y pídele al padre Dios que esto ya pase y sobre todo que nos quite el miedo», señaló el obispo.

Agregó que quizá se enferma, pero que el uso de cubrebocas es no confiar en Dios.

«Para mí, a nivel personal, el famoso cubrebocas es no confiar en Dios. Yo entiendo que a lo mejor mañana estoy enfermo porque no soy inmune a nada. Pero, así como me ven mi rostro (sin cubrebocas), ando así porque confío mucho en Dios. Piénsenlo, no les voy a pedir que se lo quiten», señaló.

Las declaraciones del obispo de Ciudad Victoria contradicen lo que hasta ahora se ha demostrado científicamente: el uso de cubrebocas sí ayuda a reducir el riesgo de contagio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha repetido en varias ocasiones que se reduce el riesgo de contagio cuando una persona, que puede ser asintomática, lo usa.

Hay menos dispersión de microgotas al momento de hablar o respirar con el cubrebocas puesto; por tanto, si otra persona usa su tapabocas y pasa a menos de un metro y medio de un asintomático, el riesgo de contagio por COVID baja.

Por otra parte, hace cinco días, las autoridades de Salud de Estados Unidos confirmaron que el uso de dos cubrebocas (uno de tela encima de uno quirúrgico) puede reducir el riesgo de contagio hasta en 96.5 por ciento, siempre y cuando dos personas que tengan contacto usen ambos tapabocas.