El COVID-19 no es cosa de juego y deja graves secuelas: Enrique Clausen.

– Se confirman 39 defunciones y 157 nuevos casos por COVID-19

Hermosillo, Sonora.l tener COVID-19 no es cosa de juego, ser joven o no padecer enfermedades crónicas degenerativas no quiere decir que la puedes “librar” fácilmente, mi deber es prevenirte de las situaciones que se pueden dar si llegas a contagiarte del virus, expresó Enrique Clausen Iberri.

Después de confirmarse 39 defunciones y 157 nuevos casos por COVID-19, el secretario de Salud, detalló que el virus deja daño permanente en los pulmones, muchas personas quedan con tos crónica y cada día se descubren secuelas más graves.

“Por ejemplo, en las últimas semanas se han encontrado manifestaciones neurológicas, porque el virus es tan agresivo que se va directo a las células nerviosas, dañando los pequeños vasos sanguíneos del cerebro. El virus provoca inflamación y daño vascular”, comentó.

Clausen Iberri aseguró que no vale la pena arriesgarse y contagiarse de este virus, si lo único que una persona al exponerse a esta enfermedad podría padecer problemas de memoria, cansancio extremo posterior a la enfermedad, adormecimiento de partes del cuerpo o debilidad, por lo que pidió no arriesgar la salud.

En cuanto a los datos estadísticos de este viernes, 58 mil 687 personas se han recuperado en Sonora; 19 pacientes COVID fueron dados de alta; se confirmaron 39 decesos más en 24 hombres y 15 mujeres residentes de Cananea 19; Hermosillo y Cajeme siete cada uno; Guaymas dos; Navojoa, San Luis Río Colorado, Bacoachi y Nogales uno cada uno; los pacientes perdieron la vida eran derechohabientes de la Secretaría de Salud 28, IMSS 10, Issste uno; con lo que se acumulan 5 mil 589 defunciones.

Este día se sumaron 157 nuevos casos por COVID en 86 hombres y 71 mujeres; acumulándose 65,734 casos en total dese el inicio de la pandemia. Los nuevos casos son pacientes residentes de Hermosillo 63; Cajeme 20; Caborca 17; Empalme 10; Guaymas ocho; Nogales seis; Huatabampo cinco; Magdalena y Nacozari de García cuatro cada uno; Etchojoa, Mazatán, San Luis Río Colorado, Álamos y Navojoa tres cada uno; Puerto Peñasco dos; Benito Juárez, Cananea y Pitiquito uno cada uno.

Además, se confirmaron dos casos pediátricos en dos niños; acumulándose mil 172 casos en total; y dos casos en mujeres embarazadas; acumulándose 451 casos en total. De los 157 casos confirmados este viernes, 10 fueron en trabajadores de la salud de diversas instituciones.

Casos COVID-19 en Sonora 65,734 casos confirmados y 5,589 defunciones

Defunciones registradas el 19 de febrero 2021: 39

Cananea: 19

Hermosillo: 7

Cajeme: 7

Guaymas: 2

Navojoa: 1

San Luis Río Colorado: 1

Bacoachi: 1

Nogales: 1

Mujeres: 15/ Hombres: 24

Institución Médica

Secretaría de Salud: 28

IMSS: 10

Isssteson: 1

Casos confirmados el 19 de febrero de 2021: 157

Hermosillo: 63

Cajeme: 20

Caborca: 17

Empalme: 10

Guaymas: 8

Nogales: 6

Huatabampo: 5

Magdalena: 4

Nacozari de García: 4

Etchojoa: 3

Mazatán: 3

San Luis Río Colorado: 3

Álamos: 3

Navojoa: 3

Puerto Peñasco: 2

Benito Juárez: 1

Cananea: 1

Pitiquito: 1

Mujeres: 71/ Hombres: 86

Institución Médica

Secretaría de Salud: 70

IMSS: 63

Isssteson: 21

Issste: 2

Sedena: 1

Acumulados

Defunciones: 5,589

Hermosillo: 1,871

Cajeme: 972

Nogales: 468

San Luis Río Colorado: 451

Guaymas: 318

Navojoa: 249

Agua Prieta: 197

Caborca: 143

Huatabampo: 126

Cananea: 102

Empalme: 92

Etchojoa: 76

Puerto Peñasco: 68

Magdalena: 62

Nacozari de García: 48

Benito Juárez: 40

Santa Ana: 39

Bácum: 38

San Ignacio Río Muerto: 21

Gral. Plutarco Elías Calles: 21

Ímuris: 19

Fronteras: 16

Cumpas: 13

Álamos: 13

Pitiquito: 12

Ures: 9

Rosario: 8

Naco: 8

Sahuaripa: 8

Moctezuma: 8

Villa Hidalgo: 7

Benjamín Hill: 6

Altar: 6

Baviácora: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 4

Sáric: 4

Bacoachi: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Nácori Chico: 2

Arivechi: 2

Bavispe: 2

Arizpe: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Granados: 1

Opodepe: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Banámichi: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Tepache: 1

Santa Cruz: 1

Mujeres: 2,401/Hombres: 3,188

Institución Médica

IMSS: 3,501

Secretaría de Salud: 1,565

Isssteson: 402

Issste: 112

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 65,734

Hermosillo: 31,192 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 8,950 que representan el 13% del total.

Nogales: 4,274 que representan el 7% del total

San Luis Río Colorado: 2,941 que representan 4% del total

Guaymas: 2,884

Navojoa: 2,794

Caborca: 2,632

Cananea: 1,843

Huatabampo: 1,241

Agua Prieta: 1,126

Empalme: 1,086

Etchojoa: 654

Magdalena: 538

Puerto Peñasco: 468

Santa Ana: 345

Nacozari de García: 318

Bácum: 267

Álamos: 211

Pitiquito: 188

Gral. Plutarco Elías Calles: 186

Benito Juárez: 166

San Ignacio Río Muerto: 149

Baviácora: 131

Sahuaripa: 128

Ímuris: 93

Ures: 89

Altar: 70

Cumpas: 69

Moctezuma: 64

Rosario: 63

Bacoachi: 48

Fronteras: 43

Yécora: 39

Benjamín Hill: 38

Naco: 33

Arizpe: 32

Aconchi: 30

Sáric: 26

Nácori Chico: 25

Arivechi: 20

San Miguel de Horcasitas: 18

Villa Hidalgo: 15

Granados: 15

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 13

Carbó: 13

San Pedro de la Cueva: 13

Cucurpe: 11

Rayón: 10

Tepache: 10

Bacerac: 8

Bavispe: 7

Huachinera: 7

Huásabas: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 5

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

Huépac: 4

Mazatán: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Suaqui Grande: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 35,352/Hombres: 30,382

Institución Médica

Secretaría de Salud: 46,560

IMSS: 13,011

Isssteson: 4,851

Issste: 1,075

Sedena: 222

Semar: 15

Casos estudiados: 116,517

Confirmados: 65,734

Descartados: 50,783

Cuadro leve: 9,732

Pacientes activos: 1,253

Pacientes en seguimiento terminado: 8,479

Curados: 50,208

Hospitalizados: 205

Estables: 88

Graves: 86

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 31