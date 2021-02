VIDEO: Niña es arrebatada de su madre adoptiva para regresarla con sus padres

“No me lleve papá”, entre lágrimas, fue la desgarradora petición que de una niña que fue separada de su madre adoptiva por autoridades de Colombia.

El video, que dura poco más de un minuto, resume completamente el dolor de la niña y de la madre adoptiva, y lo publicó el portal Las Chivas del Llano.

“Papá, no me lleve”, suplica la niña, de unos cinco años, que se aferra a los brazos de la mujer que la crio y le dio el amor que aparentemente no tuvo en su hogar natural.

El medio aseguró que la mujer que aparece allí es Edelmira Vivas, y que tenía a la niña “desde que nació”.

“Hace cinco años sus padres biológicos la dejaron abandonada en el área de neonatos y nunca mostraron ningún interés por la pequeña. La señora Edelmira la crio, dándole muy buena vida y una familia llena de amor”, detalló.

El medio informó que la niña se la habrían arrebatado a la mujer por orden de Bienestar Familiar, y que esa decisión provocó que cayera “una oleada de críticas contra el ICBF”.