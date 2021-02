Anuncian cancelación de la Expogan Hermosillo 2021

Hermosillo, Sonora.- La Unión Ganadera Regional de Sonora acaba de dar a conocer este lunes que definitivamente queda cancelada la Expogan Hermosillo 2021, que año con año se celebra entre los meses de abril y mayo, pero que en esta ocasión no se llevará a cabo esta tradicional fiesta por causa de la pandemia del COVID-19.

La noticia fue confirmada por Héctor Platt Martínez, dirigente de los ganaderos de Sonora, quien expuso que no existen las condiciones sanitarias necesarias para esta celebración.

Dijo que la prioridad es la preservación de la salud de la población y es por ello que se atienden los llamados de las autoridades.

“Por este año está suspendida la Expogan, además de que para la organización del evento se requiere tiempo y, aunque hubieran permisos para eventos masivos en abril, no estaríamos listos, no se puede. Los empresarios no están listos, ellos tienen que prepararse con tiempo”, indicó.

“No es un plato que está listo en 15 días o en un mes y, a lo que se ve, en el protocolo de sanidad todavía no se ve para cuándo vayan a estar abiertos los eventos”.