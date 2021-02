Buscan a familiares de hombre extraviado en el sector Fátima

Guaymas, Sonora.- Deambula por calles de la entrada a la colonia Adolfo de la Huerta (Fátima) un hombre que no sabe su nombre, ni dónde vive, y que está viviendo de la caridad de los vecinos, que piden el apoyo de la ciudadanía para localizar a sus familiares y que pasen por él, antes de que le vaya a suceder algo malo.

Refieren que hace tres días lo bajaron de un vehículo frente al expendio del “Simón” y ahí lo dejaron a su suerte.

Una vecina del lugar comenta en la página oficial de Madres Buscadoras de Sonora:

“Este joven tiene tres días que un carro lo dejó en el Simón de Fátima, si alguien lo reconoce o algo, avisen, ya que él no recuerda de dónde es; duró todo el día frente a mi casa en La Muralla y una persona le dio comida, duró parado todo el día, me dieron el reporte para ver si alguien lo anda buscando”.

“Le di cobijas para que pase otra noche y le dieron comida, ojalá encuentre a su familia, no se ve de situación de calle y se ve no está bien de sus facultades, es una persona tranquila, no agresiva; compartan por favor para que llegue a su familia”.