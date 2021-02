Desaparece el joven guaymense Brayan Omar en la comisaría de Ortiz

Guaymas, Sonora.- Brayan Omar Celaya Alvarado se encuentra en condición de desaparecido desde el día seis de diciembre del año anterior, cuando salió del domicilio familiar, localizado en la Comisaría de Ortiz, Municipio de Guaymas.

Su fotografía aparece publicada una vez más en la página oficial del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, donde se solicita el apoyo de la ciudadanía para que – en caso de conocer el paradero de Brayan Omar – se comuniquen al teléfono 662 341 5616.

Su madre le escribe así:

“No hay instante en el que no te extrañe. Perdón por derrumbarme, pero es muy difícil el no saber de ti, cada día que pasa duele más, cada día que pasa mata más… Solo quiero que me digan dónde está, por favor, se los suplico con todo mi corazón, me arrodillo y les imploro que permitan que regrese, no me importa dónde está o cómo está, solo díganme a donde puedo ir por él”.

“No pido respuestas, no pido nada, solo lo pido a él, tóquense el corazón, usen mis zapatos un momento, por favor, apiádense de mi”.

“Dios mío, por favor, escucha mis ruegos, pese a todo confío en que abres caminos y

tocas corazones, sé que me escuchas y me vas a conceder la oportunidad de poder encontrar a mi Brayan, porque nada es imposible para el que tiene fe, no me cansare, mi amor, te buscaré y te encontrare… Dios los bendiga”.