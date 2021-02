Agradece mamá de Santiago el apoyo recibido tras amarga experiencia

Guaymas, Sonora.- A través de redes sociales, la madre del pequeño Santiago, quien fue una víctima más de los extorsionadores telefónicos, lanza un agradecimiento para todas las personas que la apoyaron en estos momentos difíciles y de suma angustia, así como para quienes hicieron oración para que este terrible episodio concluyera con un final feliz.

El pequeño fue atemorizado por los delincuentes y obligado a salirse de su casa, hasta que finalmente fue localizado – horas después – con el apoyo de elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Llama también la madre de familia ara que se tenga un mayor cuidado con los niños, más ahora que tienen a su alcance aparatos telefónicos ara poder recibir clases en línea a causa de la pandemia por COVID-19.

El mensaje de la madre de familia dice así:

“Mamis buen día! Antes que nada quiero AGRADECER el apoyo que recibí, en verdad que no tengo palabras, les quiero comentar la situación por todos nuestros niños, porque todos estamos expuestos a esto, yo pensaba que nunca me pasaría, porque en

varias ocasiones hable sobre esto con Santiago, pero me pasó y lo que me queda es estar más al pendiente, más plática con él, y mucho agradecimiento con todos en verdad, les platico un poco la situación para que lo platiquen con sus hijos de la manera que crean adecuada…

Precisamente hace días recibió una llamada de una supuesta encuesta sobre Manuel López Obrador y me platicó y yo le dije que no debía responder las llamadas de extraños y bla bla y hasta ahí, el día de ayer recibí otra llamada y le meten miedo que lo iban a matar si no se iba de la casa… y pues le sacaron mis datos (cosa que mil veces ya lo habíamos platicado) pero creo que no fue suficiente, total que lograron su objetivo que se saliera de la casa sin hacer ruido TODO esto mientras estaba en clases fue después de las 12 cuando empezó todo… viví las peores horas de mi vida… Gracias a Dios está ya en casa conmigo, pero si pasó hambre, sed, frío y sobre todo miedo… HABLEN con sus niños por favor, hay que estar MAS ALERTAS QUE NUNCA, CUIDENLOS y de verdad espero que nadie viva esta situación, de nuevo GRACIAS por sus oraciones, apoyo, difusión por todo!! Que tengan buen día”.