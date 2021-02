Regresará a Sonora la gimnasta olímpica Alexa Moreno para continuar preparación hacia Tokio

• Está convencida de que el entrenar en Hermosillo es un gran aporte para su plan de entrenamiento en ruta a los Juegos Olímpicos

Hermosillo, Sonora.- La experiencia y calidez de los entrenadores de la Ola Roja, así como la infraestructura deportiva, fueron decisivos para que la gimnasta olímpica Alexa Moreno determinara realizar en Sonora parte de sus entrenamientos rumbo a los próximos Juegos Olímpicos.

Moreno Medina, originaria de Baja California, trabaja de cara a su segunda aparición olímpica y por ello en días pasados estuvo en Hermosillo a donde regresará en marzo para reanudar el campamento en suelo sonorense.

La olímpica de Río 2016 se enfocó en la rutina artística en el Centro de Alto Rendimiento de la Unidad Deportiva del Noroeste al lado de su entrenador de cabecera, el español Alfredo Hueto, con el acompañamiento de la estratega sonorense María del Carmen Valenzuela.

“Sabemos que ella tiene un gran trabajo (Valenzuela Gómez) y me está ayudando más en las partes artísticas, la parte de la viga; Alfredo era entrenador de varonil, entonces esa parte de la femenil todavía no la maneja, pues no me va a poner coreografías de piso. Además, ella (María del Carmen) también sabe cómo manejar un poco más el ambiente de entrenamiento”, manifestó la gimnasta.

La pandemia ha afectado mucho la preparación de Alexa, ya que primero la orilló a detener entrenamientos durante tres meses y luego a llevarlos a cabo de manera intermitente, porque sabe que es momento de recuperar el tiempo perdido.

Debido a ello decidió retomar su plan de entrenamiento, el cual está aprobado por la Comisión nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), en Sonora, mismo que ha tenido jornadas fuertes y muy pesadas.

“Me siento muy bien pero cansada, la verdad es que ya era momento de elevar el nivel, porque habíamos tenido subidas y bajadas, pero ahorita ya con los Juegos Olímpicos tan cerca, era necesario pisar el acelerador. Yo creo que venirnos (a Sonora) nos ayudó también a eso mismo”, manifestó.

Actualmente, para Alexa Moreno, ya con el boleto en mano hacia Tokio, Japón, no hay tiempo de pensar si la contingencia sanitaria permitirá o no que se lleven a cabo los Juegos Olímpicos, sólo debe pensar en una preparación sin descanso.

“Al final, mi trabajo es seguir entrenando y mantener la preparación para las fechas que están estipuladas hasta ahorita, y mi meta es competir, sentirme contenta y satisfecha con el trabajo hecho”, destacó la originaria de Mexicali, Baja California.

Sobre la gimnasia sonorense, Medina Moreno expresó su admiración y respeto por Yessenia Estrada, ex gimnasta de la Ola Roja y otrora seleccionada nacional, a quien admira desde pequeña pues siempre ha sido una gran inspiración personal; curiosamente ahora ella también está apoyándola en su preparación en Sonora.