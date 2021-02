Madre muere de Covid-19 en Sonora, pero logra dar a luz a un bebé de 6 meses de gestación

Navojoa, Sonora.- La química del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (ISSSTESON), Vasthy Amarillas, perdió la vida tras una lucha de varios días en estado de coma a consecuencia del Covid-19, en el Centro Médico «Ignacio Chávez», ubicado en Hermosillo.

En su vientre, Vasthy llevaba a su hijo, el cual tenía 6 meses de gestación y consiguió salvarse a través de una cesárea de emergencia pero el bebé requería la donación de leche materna y fue la oriunda de Navojoa, Cassandra Bermúdez, de 31 años de edad, una de las mamás que aportó pero también su donación de leche materna está ayudando a más bebés prematuros.

“Soy mamá de un bebé de 4 meses, trabajo en un centro de atención de una telefonía celular, cuando tenía como 2 meses de embarazo recién empezaba la pandemia, todo mi embarazo estuve encerrada por la contingencia y ya que nació mi bebé, mientras estuve en incapacidad por embarazo, quise hacer mi propio banco de leche para que mientras yo trabajaba mi bebé tuviera de que alimentarse»

«De repente tenía lleno mi congelador y ya no tenía más donde guardarla y en un grupo de WhatsApp de Lactancia me comentaron que pedían leche materna donada para el bebecito de Hermosillo, el bebé de la química que falleció de Covid-19 y decidí enviársela… Nunca me imaginé hacer ese banco de leche materna y que a parte de eso me sobre para donársela a otros bebés” mencionó Cassandra.

Esta acción pudo concretarse gracias a una empresa de paquetería, quienes gratuitamente viajaron de Hermosillo hacia Navojoa por la leche materna y se regresaron con ella hacia el Hospital Infantil del estado de Sonora, con el único fin de trasladar la leche materna y que los bebés que la requieren pudieran adquirirla lo antes posible.