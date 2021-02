Rechazan pensiones y jubilaciones del ISSSTE en base a UMAS

Ciudad de México.- El pasado 17 de febrero de 2021, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó “que el tope máximo de la pensión jubilatoria otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) deben cuantificarse con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMAS)”.

Como resultado se modifica la disposición legal del artículo décimo transitorio de la Ley del ISSSTE, y la pensión por jubilación no se calculará en salarios mínimos.

La diferencia es notable, ya que las UMAS equivalen a 89.62 pesos, y el salario mínimo está en 141.70 pesos esto les afecta en todos los profesores jubilados, ya que la diferencia entre UMAS y salario mínimo es de 52.06 pesos, si de por si están luchando por mejores condiciones, esto representa un duro golpe a su economía, ya tienen un salario paupérrimo de jubilados que es de sobrevivencia, es injusto, ya que dedicaron su vida a la docencia, consideran.

“También nos golpeará a todos aquellos que nos vamos a jubilar tendremos menos en nuestra percepción económica y prestaciones”, asegura Hilario López.

Para tomar conciencia de quienes toman esta determinación, solo para comparar entre un ministro y un profesor, considerando que cada ministro tuvo un profesor en su educación preescolar, primaria y secundaria por decir algo.

El desglose de las remuneraciones de los ministros de la Suprema Corte, cada uno de ellos recibe en promedio mensualmente un sueldo de 578 mil 186 pesos brutos, comparado con el sueldo base mensual bruto de un maestro de grupo de primaria que es de 8,401.45 pesos por una jornada laboral de 25 horas a la semana y el salario bruto mensual de un maestro de grupo de primaria de tiempo completo mixto, titulado en licenciatura de primaria es de 16,047.60 pesos, que trabaja más de 25 horas a la semana.

Los jubilados no están solos, el magisterio los apoya, no a las UMAS, por una jubilación digna, por mejores prestaciones no a las UMAS y si al salario mínimo.