Buscan cerrar playas durante Semana Santa para prevenir el incremento de contagios de Covid-19

• La Secretaría de Salud pedirá a los ayuntamientos el cierre de playas para prevenir incremento de contagios

• Registra este día 23 decesos más y 85 nuevos casos positivos en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Luego de las pasadas celebraciones de Halloween y Día de Muertos, en Sonora se registraron más de 6 mil 400 contagios y 296 muertes por COVID-19, de ahí la importancia de respetar los protocolos sanitarios y evitar fiestas, reuniones y aglomeraciones en playas o paseos turísticos esta Semana Santa, enfatizó Enrique Clausen Iberri, al informarse que este día se confirmaron 23 decesos más y 85 nuevos casos positivos en Sonora.

El secretario de Salud indicó que en los pasados meses de octubre y noviembre, coincidentes en las celebraciones por Halloween y el Día de Muertos, en el estado hubo más de 6 mil contagios y más de 290 muertes, las cuales, añadió, pudieron ser evitadas, por lo que pidió a la ciudadanía a tomar la mejor decisión la próxima Semana Santa, que es la de respetar las medidas sanitarias y evitar las celebraciones y reuniones, permaneciendo en casa.

‘’La pregunta que te hago hoy es: ¿valdrá la pena que muera más gente por querer salir a pasear en la próxima Semana Santa? Esa decisión la tomas tú. Nosotros, como Secretaría de Salud, haremos nuestro mejor esfuerzo para que no te contagies y que no haya más defunciones. Vamos para un año de pandemia, ayúdanos a tomar las mejores decisiones. En lo que a nosotros corresponde como autoridad de Salud, exigiremos cerrar las playas y paseos turísticos para cuidarte a ti y a tu familia. En Semana Santa no salgas, quédate en casa’’, declaró.

Este lunes se confirmaron 23 decesos más en Sonora, en 12 hombres y 11 mujeres; 14 de ellos residentes de Hermosillo; tres de Guaymas; uno de Ímuris; uno de Empalme; uno de Puerto Peñasco; uno de Agua Prieta; uno de Baviácora y uno de Magdalena de Kino, 14 de las personas fallecidas eran derechohabientes del IMSS; ocho la Secretaría de Salud; y una de la Issste, con los que se acumulan 5 mil 739 defunciones en la entidad desde el inicio de la pandemia.

Asimismo, se registraron 85 nuevos casos por COVID, en 53 mujeres y 32 hombres, para un total de 66 mil 727 casos en la entidad. De los contagios nuevos, 59 son residentes de Hermosillo, 13 de Guaymas, seis de Nogales, dos de Cajeme, dos de Magdalena de Kino, uno de San Luis Río Colorado, uno de Bacoachi y uno de Caborca.

Hoy se confirmaron cinco casos pediátricos, en tres niños y dos niñas, acumulándose mil 200 casos en total; hoy no se confirmaron casos en mujeres embarazadas; no se confirmaron casos en trabajadores de la salud. Este lunes, 12 pacientes fueron dados de alta y hasta el momento 59 mil 779 personas se han recuperado en la entidad.

Al momento, se han realizado 117 mil 995 pruebas; se han confirmado 66 mil 727 casos y se han descartado 51 mil 268; en total 10 mil 653 casos han sido cuadros leves; mil 082 activos y nueve mil 571 concluyeron su seguimiento; 50 mil 208 pacientes se han curado y 127 pacientes se encuentran hospitalizados, 51 de ellos estables, 59 graves y 17 críticos.

Casos COVID-19 en Sonora 66,727 casos confirmados y 5,739 defunciones

Defunciones registradas el 1 marzo de 2021: 23

Hermosillo: 14

Guaymas: 3

Magdalena: 1

Ímuris: 1

Empalme: 1

Puerto Peñasco: 1

Agua Prieta: 1

Baviácora: 1

Mujeres: 11/ Hombres: 12

Institución Médica

IMSS: 14

Secretaría de Salud: 8

Issste: 1

Casos confirmados el 1 de marzo de 2021: 85

Hermosillo: 59

Guaymas: 13

Nogales: 6

Cajeme: 2

Magdalena: 2

San Luis Río Colorado: 1

Bacoachi: 1

Caborca: 1

Mujeres: 53/ Hombres: 32

Institución Médica

Secretaría de Salud: 71

IMSS: 14

Acumulados

Defunciones: 5,739

Hermosillo: 1,918

Cajeme: 991

Nogales: 475

San Luis Río Colorado: 461

Guaymas: 330

Navojoa: 254

Agua Prieta: 199

Caborca: 146

Huatabampo: 129

Cananea: 116

Empalme: 98

Etchojoa: 80

Puerto Peñasco: 70

Magdalena: 66

Nacozari de García: 48

Benito Juárez: 41

Santa Ana: 40

Bácum: 38

San Ignacio Río Muerto: 22

Gral. Plutarco Elías Calles: 21

Ímuris: 21

Fronteras: 16

Cumpas: 13

Álamos: 13

Pitiquito: 12

Ures: 9

Naco: 9

Moctezuma: 9

Sahuaripa: 8

Rosario: 8

Villa Hidalgo: 7

Baviácora: 7

Benjamín Hill: 6

Altar: 6

Bacoachi: 6

San Miguel de Horcasitas: 5

Aconchi: 4

Sáric: 4

Rayón: 3

Carbó: 3

Quiriego: 3

Bacerac: 3

Nácori Chico: 2

Arivechi: 2

Bavispe: 2

Arizpe: 2

San Pedro de la Cueva: 2

Banámichi: 2

Opodepe: 1

Cucurpe: 1

San Felipe de Jesús: 1

Granados: 1

Huépac: 1

Oquitoa: 1

Tepache: 1

Santa Cruz: 1

Mazatán: 1

Mujeres: 2,458/Hombres: 3,281

Institución Médica

IMSS: 3,595

Secretaría de Salud: 1,617

Isssteson: 405

Issste: 113

Sedena: 5

Semar: 4

Total de casos confirmados: 66,727

Hermosillo: 31,594 municipio con mayor incidencia con un 47% del total.

Cajeme: 9,087 que representan el 14% del total.

Nogales: 4,316 que representan el 6% del total

San Luis Río Colorado: 2,972 que representan 4% del total

Guaymas: 2,984

Navojoa: 2,837

Caborca: 2,679

Cananea: 1,855

Huatabampo: 1,270

Agua Prieta: 1,135

Empalme: 1,131

Etchojoa: 663

Magdalena: 566

Puerto Peñasco: 480

Santa Ana: 353

Nacozari de García: 318

Bácum: 269

Álamos: 217

Gral. Plutarco Elías Calles: 195

Pitiquito: 192

Benito Juárez: 168

San Ignacio Río Muerto: 153

Baviácora: 132

Sahuaripa: 128

Ímuris: 93

Ures: 90

Altar: 70

Cumpas: 70

Moctezuma: 64

Rosario: 63

Bacoachi: 51

Fronteras: 43

Yécora: 43

Benjamín Hill: 38

Naco: 33

Arizpe: 32

Aconchi: 30

Sáric: 26

Nácori Chico: 25

Arivechi: 20

San Miguel de Horcasitas: 18

Villa Hidalgo: 16

Granados: 15

Trincheras: 14

Banámichi: 14

Quiriego: 13

Carbó: 13

San Pedro de la Cueva: 13

Cucurpe: 11

Rayón: 10

Tepache: 10

Bacerac: 8

Huásabas: 8

Huachinera: 7

Bavispe: 7

Ónavas: 6

Villa Pesqueira: 6

San Javier: 6

Tubutama: 6

Divisaderos: 5

Bacadéhuachi: 5

San Felipe de Jesús: 5

Bacanora: 4

Santa Cruz: 4

Huépac: 4

Mazatán: 4

Opodepe: 3

Oquitoa: 3

La Colorada: 2

Suaqui Grande: 1

Soyopa: 1

Mujeres: 35,860/Hombres: 30,867

Institución Médica

Secretaría de Salud: 47,128

IMSS: 13,318

Isssteson: 4,962

Issste: 1,081

Sedena: 223

Semar: 15

Casos estudiados: 117,995

Confirmados: 66,727

Descartados: 51,268

Cuadro leve: 10,653

Pacientes activos: 1,082

Pacientes en seguimiento terminado: 9,571

Curados: 50,208

Hospitalizados: 127

Estables: 51

Graves: 59

Pacientes graves con ventilación mecánica invasiva: 17