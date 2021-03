Escritora empalmense publica su novela "El Cielo en tu Mirada" en España.

*Escritora empalmense publica en España.*

Guaymas, Sonora.- La joven Sidney Valdez publicó su ópera prima en la editorial Cielo Rojo, de España.

Después de un proceso de selección donde la joven presentó su manuscrito y pasó por la revisión, la empresa decidió publicar su novela El cielo en tu mirada.

Sidney nació en Empalme, Sonora y a la edad de 25 años logró el sueño de muchos escritores, conseguir un contrato editorial. Además de dar promoción a su obra y de comenzar a trabajar en su segundo proyecto editorial; es docente de educación básica.

El libro puede encontrarse de manera digital en cerca de 4,000 plataformas digitales, por mencionar algunas: Gandhi, Amazon, Casa del libro. Libros c. c, Google books, Apple books, etc.

La joven escritora comenta que su mayor sueño había sido firmar con su primera novela una empresa editorial y ¡Enhorabuena! Lo consiguió.