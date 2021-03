Suegra entre el anillo a la novia de su hijo que murió por Covid-19

“Hoy mi suegra me entregó el anillo que mi novio había comprado en el 2019, pues nuestros planes eran estar juntos el siguiente año.

Así la historia de esta joven que fue compartida por sus redes de acuerdo con ella, su novio le confesó que le pediría matrimonio justo antes de que lo intubaran y quería que lo esperara, a lo que ella accedió.

El anillo lo escogieron mi suegra y él juntos, ella lo estaba guardando desde que mi novio lo compró. Ahorita no tengo palabras para ser lo suficientemente coherente, pero daría mi vida para que él estuviera de vuelta en la tierra y decirle que estoy consciente de que nunca se cansó de hacerme feliz.

En esta vida no se pudo, pero en la otra vida seré la primera en la fila para que me vea primero y que la historia cambie y me vuelva a decir te quiero”.