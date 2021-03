Aprueba Congreso licencia a Rodolfo Lizárraga para separarse del cargo

Hermosillo, Sonora.- Por unanimidad, el Congreso del Estado aprobó la solicitud que presentó Rodolfo Lizárraga Arellano para separarse de su cargo como diputado con efectos del 6 de marzo al 6 de junio.

En la sesión de este jueves 4 de marzo, el petista presentó la solicitud que le permite adquirir una licencia sin goce de sueldo, con forme a la Constitución Política del Estado, para encabezar un proyecto político.

En su exposición de motivos, Lizárraga dijo sentirse muy orgulloso por el trabajo que, junto a su equipo, ha realizado como diputado local.

“Mi pasión por Guaymas y su desarrollo, para beneficio de las y los ciudadanos, y la Cuarta Transformación que encabeza nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, fueron mis motivaciones principales al desarrollarme como diputado”, señaló.

Lizárraga Arellano mencionó que su compromiso con las y los guaymenses, se encuentra más fuerte que nunca y lo motiva para seguir buscando la transformación de Guaymas.

“Mi prioridad siempre fue el bienestar de las y los ciudadanos de mi Distrito y Sonora. No les falle antes, no les he fallado hoy y no les fallaré mañana”, enfatizó.

Rodolfo Lizárraga se ha desempeñado como diputado del Distrito XIII, desde está posición presentó un total de 55 iniciativas ante el Congreso local.

Algunas de ellas ya son una realidad en nuestro Estado, como la figura del Ayuntamiento abierto, con la que todos los Cabildos deberán de abrir sus sesiones a la ciudadanía, permitiendo que participen en ellas.

Además, de lograr apoyos económicos y en especie para Guaymas y sus comunidades rurales, como gestionar 5 millones de pesos para auxiliar a la administración municipal ante una ola de violencia.