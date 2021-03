Velan las cenizas del pequeño Sebastiano y le realizan homenaje

Ciudad Juárez, Chihuahua.- Ciudad Juárez.- Durante la noche de este viernes fue velado el cuerpo del bebé Sebastiano, el pequeño de dos años que fue asesinado por su madre y

su padrastro en Guaymas, Sonora. En un hecho que conmocionó a la comunidad.

Por medio de las redes sociales, la abuela de menor, emitió un sentido mensaje el jueves, despidiéndose de su ser querido.

“Ahora estás aquí y en la memoria de todos los que te amaron…Gracias por sus mensajes de apoyo y no contribuir al odio que se genera del dolor de situaciones como estás pido una oración por el por nosotros su familia y por la sociedad entera bendiciones. Perdón a todos luz para mí angelito… ¡Sebastiano te amamos!”, se puede leer en el perl de Luz Rico

en la red social.

Este sábado en punto de las ocho de la mañana se realizó una misa a la memoria

de Sebastiano.

En otra publicación del pasado 19 de febrero del 2021, la mujer denunció su impotencia al no poder quedarse con el menor, pese a las condiciones de peligro a las que estaba viviendo, ya que sus padres eran adictos a las drogas.

“Nunca crecí en drogas me es difícil la rebeldía de hoy a pesar de reconocer la propia, tuve unos hermanos bellos, unos padres buenos, una familia sencilla, una vi da simple en una cd Juárez que se volvió un caos, perdón por ello mi niño, respeto tu vida tanto que la veo como un acto sagrado como todos los niños de este mundo, pues ellos poseen la magia el amor y el presente /futuro de cualquier sociedad”, dice.

Señaló a las autoridades de no ver por el bienestar de Sebastián.

“No pude salvarte hace un año, pues atada de manos está ley nuestra decide que tú mamá es tu mejor elemento para que crezcas sano y feliz, aunque poco está ley de tu historia, si supieran lo hermoso niño que eres, seguramente tratarían de protegerte y a cada niño”, lamenta.

“Hace un año ya mi niño hermoso, creí que ibas a estar bien gracias a las personas que te rodearon de amor y seguridad, perdón mi niño te amo demasiado y a tu mamá como jamás podré amar, hoy dicen que has muerto y siento que te he fallado como a cada niño, niña en era cd, las drogas tomaron rumbos muy difíciles en nuestra juventud dañando la al extremo. Perdón no me alcanza para buscarte y encontrarte rogando a mi Dios sea mentira que ya no estás! Mi alma está esperando encontrarte y no soltarte nunca más pido a esta sociedad que a veces se vuelve humano me ayude a cambiar tu destino y nunca fallarte más. Y a ningún niño en este mundo que también es tuyo”, concluye.

Durante la tarde del viernes Mauricio N, alias “El Deaf”, señalado como presunto responsable de asesinar, junto con su expareja, a su hijo de 2 años de edad, para después inhumar el cuerpo en una vivienda, fue detenido por los elementos policiacos.

Jazmín Dayana, madre del menor, originaria de Ciudad Juárez, fue sentenciada a 42 años de cárcel luego de que se comprobó que asesinó al niño, informó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) de Sonora.

El 25 de febrero la madre de Jazmín y el padre biológico del menor la reportaron como ausente. Las autoridades locales la localizaron 24 horas después y no supo explicar el paradero de su hijo.

La Fiscalía obtuvo una orden de cateo para registrar la vivienda de la mujer de 23 años. En el patio localizaron la fosa donde sepultaron el cuerpo, envuelto en sábanas blancas. La causa de muerte fue traumatismo craneoencefálico severo y daño en la columna vertebral. Mediante un juicio abreviado, la mujer fue sentenciada a 42 años de edad.

EL ÚLTIMO ADIOS

A través de redes sociales se informó que el menor está en la funeraria Mausoleos Luz Eterna y se realizará un homenaje en las afueras.

“Familiares y amigos invitan a que vayan a despedirse del pequeño y piden llevar vestimenta blanca y si gusta flores blancas. Lleven también su cubre bocas y guarden sana distancia”, señala el mensaje publicado por Ema Evony. Los medios de información de Sonora informaron que ‘El Deaf’, presuntamente involucrado en el infanticidio del niño Sebastiano, quedó a disposición de las autoridades correspondientes tras ser sorprendido deambulando por el campo pesquero de Miramar, portaba un machete.

Menciona que durante su detención el hombre dijo no tener nada que ver con la muerte del menor. No obstante, serán las autoridades ministeriales quienes definan su situación jurídica.

Cabe mencionar que la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora informó que logró una sentencia de 42 años de prisión para la juarense Jazmín Dayana “N.”, de 23 años de edad, por el homicidio de su hijo de dos años de edad, tras localizar y comprobar que fue ella quien lo privó de la vida.